Как убрать похмелье: действенные способы, от которых утром станет легче

Как быстро снять похмелье / depositphotos.com/

Новый год 2022 это не только блеск елочных украшений, щедрое застолье и желания под бой курантов. Первое утро нового года может стать настоящим испытанием – особенно, если переборщить со спиртными напитками. Как снять похмелье, разобрался Главред.

О том, какой новогоднее меню 2022 принесет максимальную пользу и поможет избежать тяжести в желудке, читайте в нашем материале: Когда начать ужин и как избежать объедания: диетолог рассказала о правильном застолье на Новый год.

Похмелье – или другими словами интоксикация организма вредными веществами, которые содержит алкоголь, может доставить массу дискомфорта и неприятных моментов.

Как снять похмельный синдром народными средствами

Головная боль, отеки лица тошнота – не самые лучшие спутники года, который только начинается. Быстро привести себя в порядок и почувствовать радость жизни помогут народные средства.

Пить много жидкости – как при любом отравлении при похмельном синдроме также нужно пить воду. Палочкой-выручалочкой 1 января может стать "Боржоми" или "Поляна Квасова".

Придет на помощь при похмельном синдроме и старый-добрый рассол – огуречный, помидорный или из квашеной капусты. Однако увлекаться не стоит, не нужно создавать почкам дополнительную нагрузку после обильных ночных возлияний.

Чашка зеленого чая – не только снимет обезвоживание, но и станет отличным мочегонным средством, которое избавит от отеков и выведет лишнюю жидкость.

Легкий куриный бульон поможет насытить организм полезными веществами и унять проявления похмельного синдрома.

Сорбенты при похмелье

Одним из самых эффективных средств при борьбе с похмельным синдромом являются сорбенты. Они, словно губки, впитывают токсины, помогая организму быстрее очиститься от вредных веществ. Самые известные сорбенты:

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активированный уголь;

Энтеросгель;

Атоксил;

Белый уголь;

Сорбекс.

Отдавайте предпочтение сорбентам нового поколения. Ведь глотать 20 таблеток активированного угля с утра после бурной ночи – то еще "удовольствие".

Один из симптомов алкогольной интоксикации – головная боль. Снять ее можно с помощью таблеток шипучего аспирина, парацетамола, спазмалгона и но-шпы. Почаще проветривайте помещение или проводите больше времени на свежем воздухе.

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Ни в коем случае не снимайте похмельный синдром, употребляя спиртные напитки градусом легче для облегчения состояния, таким обраом вы можете запустить цикличность и все "прелести" алкгольной интоксикации настигнут вас позже.

Как избежать похмелья в Новый год

Для того, чтобы встретить утро 1 января с радостной улыбкой без головной боли и неприятных ощущений в желудке нужно придерживаться простых правил:

Не пить спиртное на голодный желудок – лучше всего перед употреблением алкоголя съесть жирное: кусочек сала, рыбы жирных сортов или сливочного масла;

Во время застолья пейте больше воды – в идеале на каждый стакан алкогольного напитка – выпивать стакан чистой воды;

Принять сорбенты за 2-3 часа до праздничного ужина.

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