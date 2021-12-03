Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минуты

Новогоднее меню 2022 можно приготовить очень быстро, главное знать всего пару секретов.
Новый год 2022 все ближе, а правильно и вкусное меню нужно составить заранее. Мы готовы вам рассказать восхитительные рецепты салатов, горячих блюд и закусок на скорую руку.
Чтобы каждой из вас не стоять у плиты два дня, это новогоднее меню 2022 точно будет вашей палочкой выручалочкой.
Год Тигра нужно встречать с изысканными блюдами, которые любит покровитель 2022 года.
Что должно быть на столе в год Тигра
- Отварная картошка
- Овощи на гриле
- Салаты с мясом
- Закуски с колбасой
- Десерты в красных или оранжевых тонах
Вкуснейшая фаршированная курица на Новый год - рецепт
Вам понадобится:
- Курица целая - 1 штука
- Яблоки - 3 штуки
- Чеснок
- Горчица
- Специи, соль, перец - по вкусу
- Рукав для запекания
Курицу хорошо моем, срезаем ненужный жир и бумажными полотенцами промачиваем.
Делаем соус для запеченной курицы на Новый год. Чеснок мелко натереть на терке, добавить горчицы 3 ложки и специи.
Яблоки моем, удаляем сердцевину и разрезаем на четвертинки.
Разогреваем духовку до 200 градусов.
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Курицы фаршируем яблоками и обильно смазываем полученным соусом.
Можно подержать часик, чтобы маринад полностью пропитался.
Отправляем в рукав и запекаем в духовке 50 минут.
Легкий салат на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Куриные бедра или филе - 2 штуки
- Картошка - 3 штуки
- Яйца - 3 штуки
- Морковка - 2 штуки
- Майонез
- Грибы маринованные
- Маслины
Курицу моем и отвариваем с лавровым листом. Отдельно варим картошку, морковку, яйца.
Если вы выбрали куриные бедра, то стоит отделить мясо от кости и кожуры. Нарезаем кубиками или полосками.
Морковку, картошку и яйца чистим.
Картошку натираем на крупной терке и выкладываем первым слоем на блюдо, обильно смазываем майонезом.
Далее выкладываем нарезанное мясо и немного смазываем майонезом. Далее морковка, предварительно натертая на крупной терке.
Грибы мелко нарезаем и отправляем в салат. Отделяем желтки от белков. Желток натираем на мелкой терке и отправляем наверх грибов.
Каждый слой слегка промазываем майонезом.
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Далее натираем белки и красивое посыпаем им салат. Украсить салат в виде снеговика, как на фото.
Закуска на скорую руку на Новый год 2022
Вам понадобится:
- Ветчина - 200 грамм
- Укроп, петрушка
- Оливки или маслины
Вкусную закуску можно приготовить за считанные минуты. Ветчину нарезаем тонкими ломтиками и делаем из нее рулетики с любой начинкой.
Прекрасно подойдет салат Оливье, крабовый салат или даже грибы.
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Аккуратно закручиваем и украшаем оливками с зеленью. Такая подача точно удивит ваших гостей.
Это блюдо не просто универсально. Оно уникально. Для его приготовления потребуется лишь ветчина и ваша фантазия.
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