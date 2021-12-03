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Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минуты

3 декабря 2021, 15:57

Новогоднее меню 2022 можно приготовить очень быстро, главное знать всего пару секретов.

рецепт
Меню на Новый год 2022 рецепты / ua.depositphotos.com

Новый год 2022 все ближе, а правильно и вкусное меню нужно составить заранее. Мы готовы вам рассказать восхитительные рецепты салатов, горячих блюд и закусок на скорую руку.

Чтобы каждой из вас не стоять у плиты два дня, это новогоднее меню 2022 точно будет вашей палочкой выручалочкой.

Год Тигра нужно встречать с изысканными блюдами, которые любит покровитель 2022 года.

Что должно быть на столе в год Тигра

  • Отварная картошка
  • Овощи на гриле
  • Салаты с мясом
  • Закуски с колбасой
  • Десерты в красных или оранжевых тонах

Вкуснейшая фаршированная курица на Новый год - рецепт

курица на новый год
Вкуснейшая курица на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

  • Курица целая - 1 штука
  • Яблоки - 3 штуки
  • Чеснок
  • Горчица
  • Специи, соль, перец - по вкусу
  • Рукав для запекания

Курицу хорошо моем, срезаем ненужный жир и бумажными полотенцами промачиваем.

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Делаем соус для запеченной курицы на Новый год. Чеснок мелко натереть на терке, добавить горчицы 3 ложки и специи.

Яблоки моем, удаляем сердцевину и разрезаем на четвертинки.

Разогреваем духовку до 200 градусов.

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Курицы фаршируем яблоками и обильно смазываем полученным соусом.

Можно подержать часик, чтобы маринад полностью пропитался.

Отправляем в рукав и запекаем в духовке 50 минут.

Легкий салат на Новый год 2022 - рецепт

салат на новый год 2022
Вкусный салат на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

  • Куриные бедра или филе - 2 штуки
  • Картошка - 3 штуки
  • Яйца - 3 штуки
  • Морковка - 2 штуки
  • Майонез
  • Грибы маринованные
  • Маслины

Курицу моем и отвариваем с лавровым листом. Отдельно варим картошку, морковку, яйца.

Если вы выбрали куриные бедра, то стоит отделить мясо от кости и кожуры. Нарезаем кубиками или полосками.

Морковку, картошку и яйца чистим.

Картошку натираем на крупной терке и выкладываем первым слоем на блюдо, обильно смазываем майонезом.

Далее выкладываем нарезанное мясо и немного смазываем майонезом. Далее морковка, предварительно натертая на крупной терке.

Грибы мелко нарезаем и отправляем в салат. Отделяем желтки от белков. Желток натираем на мелкой терке и отправляем наверх грибов.

Каждый слой слегка промазываем майонезом.

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Далее натираем белки и красивое посыпаем им салат. Украсить салат в виде снеговика, как на фото.

Закуска на скорую руку на Новый год 2022

закуска на новый год 2022
Закуска на Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

  • Ветчина - 200 грамм
  • Укроп, петрушка
  • Оливки или маслины

Вкусную закуску можно приготовить за считанные минуты. Ветчину нарезаем тонкими ломтиками и делаем из нее рулетики с любой начинкой.

Прекрасно подойдет салат Оливье, крабовый салат или даже грибы.

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Аккуратно закручиваем и украшаем оливками с зеленью. Такая подача точно удивит ваших гостей.

Это блюдо не просто универсально. Оно уникально. Для его приготовления потребуется лишь ветчина и ваша фантазия.

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