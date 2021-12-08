С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах

С наступающим Новым годом 2022 / depositphotos.com/

Новогодние пожелания никогда не бывают несвоевременными. Поздравления с Новым годом 2022 смогут поднять настроение, как и коллегам, так и близким друзьям и создать атмосферу праздника.

Близкие друзья оценят поздравления с Новым годом с юмором, а родственники постарше с удовольствием получат поздравление с Новым годом в прозе. Красивая открытка в 2022 – год Тигра вызовет улыбку у всех.

О том, как поздравить с главным праздником страны людей, с которыми проводишь большую часть дня, читайте в нашем материале: Поздравления на Новый год 2022 коллегам и партнерам: прикольные картинки и сердечные пожелания.

Сколько выходных дней принесут нам первые дни года, читайте в нашем материале: Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине.

Главред подобрал поздравления с Новым годом 2022, прикольные открытки с Новым годом и картинки с наступающим Новым годом.

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С наступающим Новым годом 2022 – поздравления своими словами и в стихах, картинки и открытки

Пусть Новый год станет для нас успешным и богатым хорошими событиями и знакомствами, желаниями и возможностями. Желаю, чтобы мы могли разделить радостные моменты с близкими людьми. Желаю здоровья, мира, удачи и благополучия. Пусть Новый год принесет радость, счастье и перемены в лучшую сторону!

С наступающим новым годом 2022 картинки

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С Новым годом! Желаю в этом году много радости и тепла. Пусть счастьем и добротой наполнен будет дом каждого из нас. Пусть жизнь заиграет яркими красками. Всем прекраснейшего настроения на ближайшие 365 дней. Желаю вам счастья, любви, здоровья, достатка, семейного благополучия. Пускай же этот год принесёт нам массу позитива и приятных событий! Всё плохое пусть остается в прошлом году. И чтобы в новом году каждый день был наполнен радостью и любовью. С Новым счастьем!

Поздравительные открытки с новым 2022 годом

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Пускай этот волшебный Новый год будет полон радости, прекрасных чудес и замечательного настроения! Желаю искренней любви, преданной дружбы и много новых успехов в этом году! Пусть счастье, здоровье и достаток только приумножаются!

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С Новым годом! Желаю Вам провести незабываемый год, который будет полон прекрасных, запоминающихся моментов и успехов в любых начинаниях. Все мечты обязательно исполнятся, главное — верьте в себя. Пусть Вас окружают лишь любящие и преданные люди, которые смогут наполнить этот год яркими красками!

Прикольные открытки с новым годом

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С Новым годом! С Новым годом!

С новым счастьем и добром.

Пусть он принесет здоровье

И достаток в каждый дом.

Пусть снежинки в танце кружат,

Пусть сбываются мечты.

Всем успехов и удачи,

Мира, счастья, теплоты.

Новогодние открытки 2022

***

Желаю мира и добра,

Любви, душевного тепла!

Пускай вам этот Новый год

Успех и радость принесет!

Пусть Новый год откроет двери

В мир волшебства, заботы, веры.

И всё хорошее начнется!

Удача пусть вам улыбнется!

Картинки с Новым годом 2022

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В Новый год желаю очень

Обновления во всем.

Чтоб счастливей и успешней

Становились с каждым днем.

Много радости, везения,

Огонька всегда в глазах.

Пусть везет вам очень сильно

В личной жизни и в делах!

Открытки с новым годом и рождеством 2022

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Желаю сказочного года

Без бед, болезней и помех!

Готовьтесь к новым поворотам

На неожиданный успех.

Пусть только радостные лица

Вас дома будут окружать,

И давняя мечта свершится,

Не заставляя долго ждать!

С годом Тигра 2022 картинки

С новым годом 2022 картинки