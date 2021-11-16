Поздравления на Новый год 2022 коллегам и партнерам: прикольные картинки и сердечные пожелания

Поздравления для коллег в прозе и стихах, милые картинки в год Тигра - ищите в подборке Главреда.
В канун Нового года 2022 нужно не забыть поздравить не только самых дорогих и близких сердцу людей, но также и "вторую семью" - сотрудников и коллег с которыми доводится проводить в офисе большую часть дня.
Поздравления с Новым 2022 годом в прозе и стихах и прикольные картинки в год Тигра несомненно порадуют ваших коллег и партнеров и добавит им бонусов в копилку новогоднего настроения.
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Новогодние поздравления коллегам 2022 – в прозе, стихах и прикольные картинки
Уважаемые и дорогие коллеги, от души поздравляю вас с Новым годом. Хочу пожелать вам ровной и благополучной дороги к успеху, четких целей и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы коллектива, семейного счастья и верного благополучия, высокого достатка и неизменной удачи. Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и подарит всем чудесное настроение.
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Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Новым годом! Пусть этот новый год будет для вас плодотворным и успешным. Желаю каждому новых шагов вверх по карьерной лестнице. Легких вам трудовых будней и жарких приятных отпусков! Пусть все неудачи и невзгоды останутся за порогом старого года, а в новом ― будут только взлеты и достижения!
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С Новым годом, уважаемые коллеги! Пусть этот год, как глоток свежего вдохновения, принесет вам много идей, предложений, пусть все шаги и начинания с вашей стороны увенчаются успехом! Желаем вам здорового упрямства, неиссякаемой энергии, бесконечного энтузиазма и, конечно же, как оценки вашей достойной работы, денежного благополучия!
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С Новым годом, мои дорогие коллеги! Я всем желаю снежной сказки и безумного веселья в эти новогодние каникулы. Друзья, пусть новый год всем принесёт удачу, радость, счастье и достаток, пусть в новом году нам по силам будет абсолютно всё! Будьте здоровы и энергичны, верьте в чудеса и пусть они обязательно случаются.
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Дорогие коллеги! Желаю нашему дружному коллективу хорошего настроения, здорового рабочего азарта и новых интересных проектов. Пусть любая проблема станет увлекательной задачей, которую мы вместе и с удовольствием решим. С Новым годом!
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С Новым годом поздравляем весь наш дружный коллектив.
Пусть сопутствует удача, не покинет позитив.
Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях был уют!
Чтобы вы не забывали: вас с утра здесь очень ждут.
Всем успеха и здоровья, света, радости, добра.
Новогоднего веселья. С Новым годом всех. Ура!
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Пусть несет вам Новый год
Процветанье и доход.
Пусть сопутствует успех,
Чтоб ни в чём не знать помех.
Пусть здоровье будет крепким,
Ум же — просветленным, цепким,
В мире — мир, а в семьях — лад.
Повышенья всем зарплат.
Много сил и оптимизма,
Путешествий и туризма,
В душах — солнечной погоды.
Всех, коллеги, с Новым годом!
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Я вам желаю в Новый год
Счастливой жизни без забот,
Работы легкой без преград,
Огромных премий и зарплат.
Чтоб понедельник не пугал,
Начальник сильно не ругал,
И на работу, как на праздник,
Чтоб каждый с радостью бежал!
***
Вот что хочу сказать, народ:
Спешит к нам в гости Новый год!
Желаю всяческих везений,
Зарплат хороших, много премий.
Чтоб нами босс лишь восхищался
И никогда не придирался!
Пускай в семье и на работе
Нас счастье ждет, а не заботы.
Пусть чудо к нам скорей придет
В чудесный праздник Новый год!