Поздравления на Новый год 2022 коллегам и партнерам: прикольные картинки и сердечные пожелания

Поздравления с Новым 2022 годом для коллег и партнеров / ua.depositphotos.com/

В канун Нового года 2022 нужно не забыть поздравить не только самых дорогих и близких сердцу людей, но также и "вторую семью" - сотрудников и коллег с которыми доводится проводить в офисе большую часть дня.

Поздравления с Новым 2022 годом в прозе и стихах и прикольные картинки в год Тигра несомненно порадуют ваших коллег и партнеров и добавит им бонусов в копилку новогоднего настроения.

Как будем отдыхать на Новый год, и сколько дополнительных выходных принесет праздник, читайте в нашем материале: Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине.

Календарь 2022 года с праздничными днями расскажет, какие государственные праздники принесут украинцам дополнительные выходные в наступающем году.

Новогодние поздравления коллегам 2022 – в прозе, стихах и прикольные картинки

Уважаемые и дорогие коллеги, от души поздравляю вас с Новым годом. Хочу пожелать вам ровной и благополучной дороги к успеху, четких целей и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы коллектива, семейного счастья и верного благополучия, высокого достатка и неизменной удачи. Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и подарит всем чудесное настроение.

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Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Новым годом! Пусть этот новый год будет для вас плодотворным и успешным. Желаю каждому новых шагов вверх по карьерной лестнице. Легких вам трудовых будней и жарких приятных отпусков! Пусть все неудачи и невзгоды останутся за порогом старого года, а в новом ― будут только взлеты и достижения!

Новогодние поздравления коллегам 2022

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С Новым годом, уважаемые коллеги! Пусть этот год, как глоток свежего вдохновения, принесет вам много идей, предложений, пусть все шаги и начинания с вашей стороны увенчаются успехом! Желаем вам здорового упрямства, неиссякаемой энергии, бесконечного энтузиазма и, конечно же, как оценки вашей достойной работы, денежного благополучия!

Поздравления с новым годом 2022 картинки

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С Новым годом, мои дорогие коллеги! Я всем желаю снежной сказки и безумного веселья в эти новогодние каникулы. Друзья, пусть новый год всем принесёт удачу, радость, счастье и достаток, пусть в новом году нам по силам будет абсолютно всё! Будьте здоровы и энергичны, верьте в чудеса и пусть они обязательно случаются.

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Дорогие коллеги! Желаю нашему дружному коллективу хорошего настроения, здорового рабочего азарта и новых интересных проектов. Пусть любая проблема станет увлекательной задачей, которую мы вместе и с удовольствием решим. С Новым годом!

Открытки с новым годом 2022

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С Новым годом поздравляем весь наш дружный коллектив.

Пусть сопутствует удача, не покинет позитив.

Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях был уют!

Чтобы вы не забывали: вас с утра здесь очень ждут.

Всем успеха и здоровья, света, радости, добра.

Новогоднего веселья. С Новым годом всех. Ура!

Поздравление с новым годом 2022 коллегам

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Пусть несет вам Новый год

Процветанье и доход.

Пусть сопутствует успех,

Чтоб ни в чём не знать помех.

Пусть здоровье будет крепким,

Ум же — просветленным, цепким,

В мире — мир, а в семьях — лад.

Повышенья всем зарплат.

Много сил и оптимизма,

Путешествий и туризма,

В душах — солнечной погоды.

Всех, коллеги, с Новым годом!

Открытки с Новым годом 2022

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Я вам желаю в Новый год

Счастливой жизни без забот,

Работы легкой без преград,

Огромных премий и зарплат.

Чтоб понедельник не пугал,

Начальник сильно не ругал,

И на работу, как на праздник,

Чтоб каждый с радостью бежал!

Новогодние поздравления в год Тигра

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Вот что хочу сказать, народ:

Спешит к нам в гости Новый год!

Желаю всяческих везений,

Зарплат хороших, много премий.

Чтоб нами босс лишь восхищался

И никогда не придирался!

Пускай в семье и на работе

Нас счастье ждет, а не заботы.

Пусть чудо к нам скорей придет

В чудесный праздник Новый год!

Картинки Новый год 2022

Поздравление с новым годом 2022 коллегам

Поздравления с новым годом 2022 картинки