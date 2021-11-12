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Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине

12 ноября 2021, 17:45

Новый год 2022 принесет нам длинные выходные.

Выходные на новый год 2022 Украина
Выходные на новый год 2022 Украина / ua.depositphotos.com/

Уже не за горами любимая многими новогодняя пора праздников и веселья. Сколько дополнительных выходных принесут украинцам новогодние и рождественские праздники, разобрался Главред.

О том, какие профессиональные и международные праздники украинцы будут отмечать в первом месяце зимы, читайте в нашем материале: Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной.

О том, как правильно поставить и нарядить елку, чтобы она принесла счастье в Новом году, читайте в нашем материале: Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра.

Кто будет повелителем в следующем году по китайскому гороскопу, можно узнать тут: 2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать.

Выходные дни на Новый год и Рождество в Украине

Череду новогодних праздников в Украине откроет католическое Рождество 25 декабря - суббота. Это государственный праздник, поэтому понедельник 27 декабря – будет выходным днем. Таким образом, у украинцев будет длинный викенд с 25 по 27 число.

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Новый год 1 января 2022 мы будет отмечать в субботу и это обеспечит дополнительный выходной в понедельник. Так, на Новый год украинцы будут отдыхать 1, 2 и 3 января. 31 декабря рабочий день будет укорочен на один час.

Рождество Христово – 7 января выпадает на пятницу и также обеспечивает три дня выходных. Так, выходные на Рождество в Украине продлятся три дня с 7 по 9 января.

Первая неделя января будет самой короткой – украинцы будут работать всего три дня. На еще один всенародно любимый праздник Старый Новый год – 14 января выходной не предусмотрен. Подробнее о традициях и обычаях этого праздника, читайте в нашем материале: Старый Новый год 2022: традиции, магия дня и будет ли дополнительный выходной.

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