Старый Новый год 2022: традиции, магия дня и будет ли дополнительный выходной

Старый новый год 2022 / ​​​​ua.depositphotos.com/

Празднование Старого Нового года популярно среди украинцев. Многие завершают этим днем цикл новогодних и рождественских праздников, накрывают праздничный стол и обязательно загадывают желание под бой курантов.

О том, какие профессиональный и международные праздники украинцы отмечают в последнем месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.

Старый Новый год выходной или нет в 2022

В отличии от Нового года 1 января, старый Новый год не является государственным праздником, поэтому дополнительный выходной день не предусмотрен. Однако он выпадает на пятницу, что является отличным поводом собраться семьей за праздничным столом.

Традиция празднования Старого Нового года возникла в начале 20 века со сменой старого григорианского календаря на новый - юлианский. Согласно юлианскому календарю, 1 января отмечали на 13 дней раньше.

В православной церкви не приняли переход на новый календарь и продолжили отмечать Новый год по старому стилю – 13 января. На сегодняшний день Новый год украинцы празднуют по новому календарю, однако все остальные церковные праздники отмечаются согласно григорианскому.

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Старый Новый год: традиции

В день Старого Нового года – 14 января – отмечает именины Василий. В народе на Василия мальчики и парни ходили посевать зерном дома соседей, чтобы урожай в этом году порадовал, а в доме был достаток. На васильев день в дом первым должен зайти мужчина.

В ночь на Василия наступал Щедрый вечер (день Маланки, Васильев вечер, Толстая кутья). На стол подавались сытные угощения: колбасы, вареники, холодец, свинину. Начинали трапезу с кутьи, которую задабривали салом, маслом или молоком.

К ужину вся семья собирается за одним столом и обязательно надевает новую одежду. Трапеза проходит за весельем и песнями.

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Магия на Старый Новый год

Девушки и женщины на Маланку прибегали к различным гаданиям. Ворожили на суженого и совершали обряды на привлечение в дом достатка и благополучия. После застолья хозяйки аккуратно собирали скатерть, чтобы не просыпать крошки и, вытрушивая ее в окно, три раза повторяли: "Сколько крошек на скатерти, столько счастья и богатства в мой дом".

Девушки любопытствовали у судьбы о своем суженом разнообразными методами. Можно было спросить имя первого встречного на улице или кинуть сапог, чтобы определить в какой стороне живет будущий муж. Также ходили молодицы по дворам и подслушивали беседы, на основании которых и трактовали выйдут ли они замуж в этом году или доведется еще посидеть в девках.

Что нельзя делать в Старый Новый год:

брать и давать в долг;

посевать девушкам;

ссориться и ругаться;

носить старую и темную одежду;

выносить мусор;

пересчитывать мелочь – так можно провести год в слезах.

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