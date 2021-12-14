Праздники в январе 2022: сколько будут отдыхать в Украине

Профессиональные и международные и государственные праздники Украины.
Первый месяц нового года принесет украинцам целых 12 выходных дней. Из 31 календарного дня января 19 рабочих дней. Богат январь также интересными международными и профессиональными праздникам и и памятными датами.
О том, какие праздники и выходные дни нас ждут в 2022 году, читайте в нашем материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.
Праздники в январе 2022 – Украина
В январе украинцы смогут больше времени провести с семьей и близкими людьми, потому что 1 января – Новый год и 7 января – Рождество принесут дополнительные выходные, которые выпадают на 3 и 9 число, соответственно.
В предпраздничный день 6 января – Сочельник, рабочий день будет сокращен на час.
- 1 января – Новый год.
- 6 января – Сочельник.
- 7 января – Рождество Христово.
- 14 января – Старый Новый год.
- 19 января – Крещение Господне (Богоявление).
- 20 января – День Автономной Республики Крым.
- 22 января – День Соборности и Свободы Украины.
- 25 января – День студента (Татьянин день).
- 26 января – Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
- 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.
- 29 января – День памяти героев Крут, День работника пожарной охраны.
- 31 января – Междyнародный день ювелира.
Православные праздники в январе 2022
Помимо таких великих праздников как Рождество 2022 и Крещение Господне, православная церковь также отмечает Обрезание Господне 14 января, день Анастасии 4 января, Собор Иоанна Предтечи – 20 января.
Читайте такжеПравославный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни
Международные праздники в январе 2022
- 1 января – Всемирный день мира.
- 11 января – Международный день "Спасибо".
- 21 января – всемирный день объятий.
- 24 января – Международный день эскимо.
- 30 января – Международный день без интернета, День Деда Мороза и Снегурочки.
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