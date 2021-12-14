Праздники в январе 2022: сколько будут отдыхать в Украине

Праздники в январе 2022 Украина / depositphotos.com/

Первый месяц нового года принесет украинцам целых 12 выходных дней. Из 31 календарного дня января 19 рабочих дней. Богат январь также интересными международными и профессиональными праздникам и и памятными датами.

О том, какие праздники и выходные дни нас ждут в 2022 году, читайте в нашем материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.

Праздники в январе 2022 – Украина

В январе украинцы смогут больше времени провести с семьей и близкими людьми, потому что 1 января – Новый год и 7 января – Рождество принесут дополнительные выходные, которые выпадают на 3 и 9 число, соответственно.

В предпраздничный день 6 января – Сочельник, рабочий день будет сокращен на час.

1 января – Новый год.

6 января – Сочельник.

7 января – Рождество Христово.

14 января – Старый Новый год.

19 января – Крещение Господне (Богоявление).

20 января – День Автономной Республики Крым.

22 января – День Соборности и Свободы Украины.

25 января – День студента (Татьянин день).

26 января – Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины.

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.

29 января – День памяти героев Крут, День работника пожарной охраны.

31 января – Междyнародный день ювелира.

Православные праздники в январе 2022

Помимо таких великих праздников как Рождество 2022 и Крещение Господне, православная церковь также отмечает Обрезание Господне 14 января, день Анастасии 4 января, Собор Иоанна Предтечи – 20 января.

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Международные праздники в январе 2022

1 января – Всемирный день мира.

11 января – Международный день "Спасибо".

21 января – всемирный день объятий.

24 января – Международный день эскимо.

30 января – Международный день без интернета, День Деда Мороза и Снегурочки.

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