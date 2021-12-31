Новый год 2022: все самое важное – от рецептов до поздравлений

Что подарить на Новый год, что приготовить в чем встречать и как загадать желание, чтобы оно сбылось - в подборке Главреда.
Остались считанные часы до того, как нелегкий и непредсказуемый 2021 год отдаст бразды правления наступающему 2022. Чтобы не забыть ничего важного, Главред подготовил памятку.
Все, что важно знать про Новый год 2022 – год кого это будет, что дарить и в чем встречать, чтобы привлечь в жизнь счастье и удачу. Также не стоит забывать и про новогоднее меню на 2022 год и самые популярные новогодние блюда. Ну и кончено же – поздравления с Новым годом 2022 – все это можно найти в подборке Главреда.
Новый год 2022 – год кого, какого животного
В 2022 году в свои права вступает Черный Водяной Тигр. Китайский Новый год 2022 начнется 1 февраля и продлится до 23 января 2023 года. Полосатый владыка благоволит смелым людям, которые не боятся работы и всегда открыты к переменам. А их в грядущем году будет немало.
Что подарить на Новый год 2022
Чтобы не разгневать Черного Водяного Тигра к выбору подарков стоит подойти со всей серьезностью. Тщательно выбирать нужно все, даже подарки для кота. Что подарить мужу на новый год, а что нельзя дарить на Новый год – в нашей подборке. Не забудьте, что в подарке все должно быть безупречно. Как красиво упаковать подарок смотрите тут.
Новый год 2022 – что готовить
В год Тигра на новогоднем столе должно быть много мясных блюд. Это может быть говядина, свинина, баранина и более нежные кролик, курица и индейка. Единственное исключение – мясо диких животных, Тигр не любит делиться своей добычей. Не очень жалует повелитель 2022 года и рыбу, поэтому блюда из рыбы подавайте в качестве закуски. На гарнир – овощи красного и оранжевого цветов. Как приготовить салат на Новый год, который придется по душе Тигру, читайте тут.
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Новый год 2022 – в чем встречать
Чтобы его задобрить и привлечь на свою сторону удачу, нужно помнить, что он любит синий, оранжевый и серый цвета. Можно поэкспериментировать с песочными оттенками и голубой гаммой. Чтобы улучшить материальное благосостояние – выбирайте наряд золотистой или бронзовой гаммы. Привлечь в жизнь любовь поможет бирюзовый цвет. Достичь карьерных вершин – черный или синий наряды. Коричневый и фиолетовый цвета – не самое лучшее решение для празднования 2022 года. А правильный маникюр на Новый год Тигра поможет привлечь удачу и везение. Цвета на Новый год 2022, которые принесут счастье по знаку зодиака можно узнать тут.
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Песни на Новый год 2022
Создать и усилить атмосферу праздника помогут всеми любимые новогодние песни. Это могут быть как и проверенные временем новогодние песни для детей, так и зарубежная классика, которая непременно заставит подпевать.
Как загадать желание на Новый год 2022
Под бой курантов многие из нас просят у вселенной счастья, здоровья, достатка, любви и благополучия. Правильный запрос может увеличить шансы на то, что ваша заветная мечта сбудется.
Гороскоп на 2022 год расскажет, кому из знаков зодиака можно рассчитывать на невероятный успех и воплощение задуманного.
Прикольные поздравления с Новым годом 2022
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