УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Новый год 2022: все самое важное – от рецептов до поздравлений

31 декабря 2021, 10:25

Что подарить на Новый год, что приготовить в чем встречать и как загадать желание, чтобы оно сбылось - в подборке Главреда.

новый год 2022
Новый год 2022 - что готовить, в чем встречать, что слушать / depositphotos.com/

Остались считанные часы до того, как нелегкий и непредсказуемый 2021 год отдаст бразды правления наступающему 2022. Чтобы не забыть ничего важного, Главред подготовил памятку.

Все, что важно знать про Новый год 2022 – год кого это будет, что дарить и в чем встречать, чтобы привлечь в жизнь счастье и удачу. Также не стоит забывать и про новогоднее меню на 2022 год и самые популярные новогодние блюда. Ну и кончено же – поздравления с Новым годом 2022 – все это можно найти в подборке Главреда.

Новый год 2022 – год кого, какого животного

В 2022 году в свои права вступает Черный Водяной Тигр. Китайский Новый год 2022 начнется 1 февраля и продлится до 23 января 2023 года. Полосатый владыка благоволит смелым людям, которые не боятся работы и всегда открыты к переменам. А их в грядущем году будет немало.

Что подарить на Новый год 2022

Чтобы не разгневать Черного Водяного Тигра к выбору подарков стоит подойти со всей серьезностью. Тщательно выбирать нужно все, даже подарки для кота. Что подарить мужу на новый год, а что нельзя дарить на Новый год – в нашей подборке. Не забудьте, что в подарке все должно быть безупречно. Как красиво упаковать подарок смотрите тут.

Новый год 2022 – что готовить

В год Тигра на новогоднем столе должно быть много мясных блюд. Это может быть говядина, свинина, баранина и более нежные кролик, курица и индейка. Единственное исключение – мясо диких животных, Тигр не любит делиться своей добычей. Не очень жалует повелитель 2022 года и рыбу, поэтому блюда из рыбы подавайте в качестве закуски. На гарнир – овощи красного и оранжевого цветов. Как приготовить салат на Новый год, который придется по душе Тигру, читайте тут.

Реклама

Читайте такжеСписок запрещенных блюд на Новый год 2022: что нельзя готовить и какие блюда должны стоять на столе

Новый год 2022 – в чем встречать

Чтобы его задобрить и привлечь на свою сторону удачу, нужно помнить, что он любит синий, оранжевый и серый цвета. Можно поэкспериментировать с песочными оттенками и голубой гаммой. Чтобы улучшить материальное благосостояние – выбирайте наряд золотистой или бронзовой гаммы. Привлечь в жизнь любовь поможет бирюзовый цвет. Достичь карьерных вершин – черный или синий наряды. Коричневый и фиолетовый цвета – не самое лучшее решение для празднования 2022 года. А правильный маникюр на Новый год Тигра поможет привлечь удачу и везение. Цвета на Новый год 2022, которые принесут счастье по знаку зодиака можно узнать тут.

Читайте такжеСамый красивый голубой новогодний маникюр 2022, который растопит все сердца

Песни на Новый год 2022

Создать и усилить атмосферу праздника помогут всеми любимые новогодние песни. Это могут быть как и проверенные временем новогодние песни для детей, так и зарубежная классика, которая непременно заставит подпевать.

Как загадать желание на Новый год 2022

Под бой курантов многие из нас просят у вселенной счастья, здоровья, достатка, любви и благополучия. Правильный запрос может увеличить шансы на то, что ваша заветная мечта сбудется.

Гороскоп на 2022 год расскажет, кому из знаков зодиака можно рассчитывать на невероятный успех и воплощение задуманного.

Прикольные поздравления с Новым годом 2022

viber
Новый год 2022
Сейчас вы просматриваете новость «Новый год 2022: все самое важное – от рецептов до поздравлений». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на январь 2022 для всех знаков Зодиака: Львам – денежная удача, Скорпионам – обман, Водолеям – счастьеГороскоп на январь 2022 для всех знаков Зодиака: Львам – денежная удача, Скорпионам – обман, Водолеям – счастье 5 самых грязных мест в доме, которые забывают приводить в порядок5 самых грязных мест в доме, которые забывают приводить в порядок Удача в деньгах и исполнение желаний: кто из знаков – главный везунчик в Новый год 2022Удача в деньгах и исполнение желаний: кто из знаков – главный везунчик в Новый год 2022 Гороскоп на сегодня 23 декабря 2021: Львам – невероятный шанс, Весам – деньги, Стрельцам – опасные искушенияГороскоп на сегодня 23 декабря 2021: Львам – невероятный шанс, Весам – деньги, Стрельцам – опасные искушения Самые модные женские стрижки 2022, которые помогут открыть новую страницу в жизниСамые модные женские стрижки 2022, которые помогут открыть новую страницу в жизни
11:00

Российско-украинская безнадега: почему Киев и Москва не договорятся в 2022 году

10:57

Цены рекордно взлетели: в Украине резко подорожали огурцы и помидорыВидео

10:57

Новоиспеченный отец Роман Сасанчин рассказал, как себя чувствуют жена и ребенок после родовВидео

10:47

Лунный гороскоп на неделю 3-9 января: Овнам – исполнение желаний, Скорпионам – деньги, Водолеям – сказочный сюрпризВидео

10:41

Javelin и мощные гаубицы: Эстония вооружит Украину для защиты от агрессии РФВидео

Реклама
10:34

В Мелитополе подросток поскользнулся и наткнулся на забор из-за гололедаФотоВидео

10:25

Новый год 2022: все самое важное – от рецептов до поздравлений

10:20

Самая вкусная селедка под шубой на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает салат божественнымВидео

10:12

Атака с воздуха или полномасштабное вторжение: в США описали сценарии агрессии РФ против УкраиныВидео

10:12

Юрий Горбунов показал редкие кадры Осадчей с ее старшим сыном от первого брака

09:36

У Байдена заговорили о новой помощи Украине для защиты от РФ и назвали условиеВидео

09:27

Почему не нужно выбрасывать жидкость от консервированного горошка и как ее использоватьВидео

09:21

Россия собирается построить новый военный полигон в оккупированном Крыму

09:07

Гороскоп на январь 2022: на Стрельца упадут с неба деньги, а Рака ждут удары судьбыВидео

08:44

Мать с сыном погибли в Словакии: детали страшного ДТП с заробитчанами

08:39

Самые удачные новогодние прически 2022 по знакам зодиакаФото

08:29

Как будет работать транспорт в Киеве на Новый год 2022 - метро, автобусы, фуникулер

08:28

Всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкуснымВидео

08:25

С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах

08:11

Ракеты, танки и САУ: РФ наращивает войска на границе с УкраинойВидео

Реклама
08:05

Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – враги, Козерогам – вещие сныВидео

07:40

В Кремле озвучили свою версию разговора Путина с БайденомВидео

07:10

Что смотреть на Новый год 2022: подборка фильмов для просмотра семьей и с друзьямиВидео

06:51

Кремль нашел идеального заложника, и это не Украинамнение

06:36

Вместо снега и мороза в Украину пришли дожди и оттепель: какой будет погода в Украине в Новый годВидео

06:06

Достаток, много романтики и новоселье: Таро прогноз для Львов на 2022 годВидео

05:40

Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022Видео

05:38

Триумф, щедрые подарки и внутреннее пробуждение: Таро прогноз для Весов на 2022 годВидео

05:28

Когда начать ужин и как избежать объедания: диетолог рассказала о правильном застолье на Новый годВидео

05:06

Доллар резко взлетит: украинцам назвали сроки девальвации гривныВидео

04:56

Кэти Перри в горячем мини-платье нацедила пиво прямо из своих "банок" во время концерта

04:53

Весна заскочит в Украину уже 1 января: регионы ждет резкое потепление почти до +10Видео

04:30

Как правильно употреблять алкоголь в новогоднюю ночь: советы врачаВидео

03:58

Какой напиток улучшает показатели кровяного давления - ответ ученых

03:51

Финансовый гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – обман, Скорпионам – риск, Стрельцам – удачная находкаВидео

02:59

Алан Бадоев показал архивное детское фото

02:37

Хлеб рекордно подорожает: украинцев предупредили о взлете ценВидео

02:32

Фудблогер рассказала, чем заменить яйца в соленой и сладкой выпечке

01:47

Кому лучше всего не есть финики - комментарий эксперта

01:45

Тарифы взвинтят вдвое: украинцы узнали мрачный прогноз по росту цен на коммуналкуВидео

Реклама
01:19

Байден в разговоре с Путиным пригрозил последствиями за нападение на УкраинуВидео

00:51

Приметы на 31 декабря: что нельзя делать на Новый год, чтобы не привлечь беду в домВидео

00:29

Астролог назвал лучшие дни в январе-2022 для проведения ритуалов на удачуВидео

00:04

В Мариуполе мужчина наколол наркотиками и зверски изнасиловал 17-летнюю девушкуВидео

30 декабря, четверг
23:36

Разговор об Украине: Байден второй раз за месяц поговорил с ПутинымВидео

23:32

Есть ли связь между выпиванием алкоголя и низким риском заражения COVID-19

23:22

Привлечете богатство на весь год: какие вещи нужно положить в кошелек в новогоднюю ночьВидео

23:06

Что будет с телом, если постоянно есть груши - комментарий диетолога

22:35

В Украине разрешили колоть третью дозу вакцины: кому она положенаВидео

21:59

Доктор рассказал, почему горячий чай может быть опасен

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять