Вкуснее чем Оливье: невероятно простой и вкусный салат на Новый год 2022

Салат на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Вкусный и полезный салат на Новый год 2022 можно приготовить и всего за несколько минут. Этот рецепт салата Новогодний танец станет вкуснейшей альтернативой любимого новогоднего салата Оливье.

Рецепт салата на Новый год 2022 очень вкусный, нежный и полезный.

Вкусный салат на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

Филе или бедра куриные - 200 грамм

Сыр твердый - 100 грамм

Яйца - 3 штуки

Огурцы свежие - 2 штуки

Кукуруза консервированная - 1 банка

Орехи

Майонез

Соль, перец - по вкусу

Гранат

Филе или бедра курицы отварить, остудить и порезать мелкими кусочками.

Яйца отвариваем 10 минут и чистим, и нарезаем кубиками.

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Огурцы почистить от кожуры и нарезать соломкой.

Сыр можно взять твердый, или Пармезан. Натереть на крупной терке. Орешки (миндаль, кешью или грецкие) измельчить.

С кукурузы слить жидкость и высыпать отправить в салатник. Добавить все остальные ингредиенты и заправить майонезом.

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Вкусно будет и заправить салат на Новый год 2022 грецким йогуртом.

Можно красиво разложить салат в порционные блюда и добавить зерна граната.

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