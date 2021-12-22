Вкуснее чем Оливье: невероятно простой и вкусный салат на Новый год 2022

Невероятно вкусное блюдо заменит Оливье и Селедку под шубой на Новый год 2022.
Вкусный и полезный салат на Новый год 2022 можно приготовить и всего за несколько минут. Этот рецепт салата Новогодний танец станет вкуснейшей альтернативой любимого новогоднего салата Оливье.
Рецепт салата на Новый год 2022 очень вкусный, нежный и полезный.
Вкусный салат на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Филе или бедра куриные - 200 грамм
- Сыр твердый - 100 грамм
- Яйца - 3 штуки
- Огурцы свежие - 2 штуки
- Кукуруза консервированная - 1 банка
- Орехи
- Майонез
- Соль, перец - по вкусу
- Гранат
Филе или бедра курицы отварить, остудить и порезать мелкими кусочками.
Яйца отвариваем 10 минут и чистим, и нарезаем кубиками.
Огурцы почистить от кожуры и нарезать соломкой.
Сыр можно взять твердый, или Пармезан. Натереть на крупной терке. Орешки (миндаль, кешью или грецкие) измельчить.
С кукурузы слить жидкость и высыпать отправить в салатник. Добавить все остальные ингредиенты и заправить майонезом.
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Вкусно будет и заправить салат на Новый год 2022 грецким йогуртом.
Можно красиво разложить салат в порционные блюда и добавить зерна граната.
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