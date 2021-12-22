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Вкуснее чем Оливье: невероятно простой и вкусный салат на Новый год 2022

22 декабря 2021, 15:03

Невероятно вкусное блюдо заменит Оливье и Селедку под шубой на Новый год 2022.

салат
Салат на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Вкусный и полезный салат на Новый год 2022 можно приготовить и всего за несколько минут. Этот рецепт салата Новогодний танец станет вкуснейшей альтернативой любимого новогоднего салата Оливье.

Рецепт салата на Новый год 2022 очень вкусный, нежный и полезный.

Вкусный салат на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

  • Филе или бедра куриные - 200 грамм
  • Сыр твердый - 100 грамм
  • Яйца - 3 штуки
  • Огурцы свежие - 2 штуки
  • Кукуруза консервированная - 1 банка
  • Орехи
  • Майонез
  • Соль, перец - по вкусу
  • Гранат

Филе или бедра курицы отварить, остудить и порезать мелкими кусочками.

Яйца отвариваем 10 минут и чистим, и нарезаем кубиками.

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Огурцы почистить от кожуры и нарезать соломкой.

Сыр можно взять твердый, или Пармезан. Натереть на крупной терке. Орешки (миндаль, кешью или грецкие) измельчить.

С кукурузы слить жидкость и высыпать отправить в салатник. Добавить все остальные ингредиенты и заправить майонезом.

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Вкусно будет и заправить салат на Новый год 2022 грецким йогуртом.

Можно красиво разложить салат в порционные блюда и добавить зерна граната.

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