Подарок на Новый год 2022 для кота: чем порадовать пушистого любимца - идеи презентов

Подарок для кота на Новый год / depositphotos.com/

Домашние животные для многих полноправные члены семьи. И они тоже подхватывают всеобщую праздничную атмосферу радости и веселья. И если вы желаете доставить котику еще больше удовольствия – не забудьте положить мурлыке под елочку приятный сюрприз.

О том, какие подарки принесут счастье и благополучие знакам зодиака, читайте в нашем материале: Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу.

Чтобы подобрать подарок, который оценит ваш домашний любимец, необходимо учитывать несколько факторов: возраст, теплолюбивость и активность вашего котика. Главред составил подборку, которая поможет определиться с новогодним презентом для четверолапого друга.

Игрушки –дразнилки

Такие удочки с "наживкой" на которую реагируют доморощенные хищники оценят как и юные маленькие котята, так и активные молодые животные. Пушистый поплавок непременно заставит питомца начать охоту и подарит радостные минуты.

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Ароматные мячики

В такие игрушки добавляют натуральные сборы из мяты, мелиссы и лимонника. Они придутся по душе любителям активных развлечений. Такой мячик настраивает на более спокойные игры, а травяные составы полностью безопасны и не вызывают у любимцев привыкания.

Одежда

Для короткошерстных питомцев холодная зима может стать настоящим испытанием. Чтобы кошки теплолюбивых пород (например, сфинксы) не мерзли и берегли в лапках тепло – побалуйте их новым модным предметом одежды. Свитер поможет защитить кошку от перепадов температур и простуды.

Лежанка

Питомцам постарше уже не особо хочется тратить энергию, гоняясь за мячиками и перышками. Любители поспать оценят удобное мягкое место для отдыха – лежанку или подвеску-гамак, который можно прикрепить к окну – перед вашим питомцем откроется чудесный вид. В гамаке он будет поглядывать на всех свысока.

Лакомства

Побаловать питомца можно и самым простым и эффективным способом – с помощью вкусного подарка под елочку. Попробуйте новые текстуры корма – паштет или мусс. Или дайте котику похрустеть подушечками с мясной начинкой или деликатесами из сушеного мяса. Оценят пушистики и специальную колбасу из мясных кусочков. Гурманам можно предложить настоящие сладости – кошачий мармелад или витамины, которые позаботятся о здоровье любимцев.

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