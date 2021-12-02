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Поделки на Новый год 2022 своими руками: стильные идеи в год Тигра

2 декабря 2021, 10:36

Топ-6 идей для досуга с детьми, которые могут стать стильным новогодним декором.

Поделки на Новый год 2022
Поделки на Новый год 2022 / ua.depositphotos.com/

В преддверии новогодних праздников многие задумываются об украшении и декорировании дома или квартиры. И если есть настроение творить – можно создать украшения своими руками, которые подарят праздничную атмосферу и веселое настроение.

Для того чтобы в год Тигра дом не покидало благополучие, а везение ходило за вами по пятам важно правильно поставить елку. Куда поставить и как нарядить новогоднюю красавицу, читайте в нашем материале: Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра.

Про модные тенденции и правильные цвета, и елочные украшения, которые помогут задобрить Черного Водяного Тигра, читайте в материале: Как украсить квартиру к Новому году 2022: оригинальные и стильные идеи в год Тигра.

Сколько выходных дней принесут нам новогодние праздники, можно узнать в материале: Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине.

Поделки на Новый год 2022 своими руками

Елочки из джута

Вот уже несколько лет подряд из моды не выходят эко-тренды. Такая елочка из натуральных материалов станет стильным украшением интерьера или новогоднего деревца. Чтобы сделать фигурку необходимо взять конус из пенопласта или картона( его посадить на твердую поверхность, например детскую пирамидку). На вершину конуса приклеиваем веревку и плотно обматываем по кругу, периодически смазывая поверхность клеем. Декорировать деревце можно бисером, лентами, кофейными зернами или семенами аниса. Чтобы сделать украшение на елку нужно из плотного картона вырезать елочный трафарет и плотно обмотать его джутом, добавив декор в конце.

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Поделки новогодние
Поделки новогодние
Поделки новогодние
Новый год 2022 поделки

Тигр из втулок

Такая поделка не только развлечет малышей и подарит минуты радости, но и потренирует мелкую моторику. Символом 2022 года можно смело украшать елку, главное не сдерживать фантазию. Можно поэкспериментировать с цветом ведь 2022 – год Черного Водяного Тигра.

Поделки новогодние
Новый год 2022 поделки своими руками
Поделки новогодние
Новый год 2022 поделки из бумаги

Звездочки из бумаги

Украсить главную новогоднюю гостью можно также звездочками из бумаги. Детям точно понравится процесс изготовления таких украшений, особенно если не ограничиваться только цветной бумагой и картоном, а добавить несколько декоративных элементов.

Поделки новогодние
Новый год 2022 поделки для детей
Поделки новогодние
Поделки на новый год 2022

Елка из макарон

Еще одна оригинальная идея новогоднего декора, который можно сделать своими руками. Для этого необходимо скрутить конус из плотного картона и закрепить край скотчем, чтобы не разошелся. Затем по кругу "садить" на суперклей макароны ракушки отверстиями кверху. Присматривайте за детьми, во время работы с клеем.

Поделки новогодние
Поделки на Новый год 2022 своими руками

Ангелочки из бумаги

Ангелочки из бумаги станут хорошей поделкой не только на Новый год, но и на Рождество 2022. Они помогут поддержать веселую атмосферу праздника.

Поделки новогодние
Поделки на Новый год в садик
Поделки новогодние
Поделки на Новый год 2022 своими руками из бумаги

Поделки из шишек

Очень часто дети любят собирать природный материал. Если у вас остался такой "натурпродукт", из него можно сделать красивое елочное украшение. Это несомненно приведет малыша в восторг. Ну а потом всем наряжать елку!

Поделки новогодние
Поделки на Новый год 2022 своими руками
Поделки новогодние
Поделки на Новый год Тигра

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