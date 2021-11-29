Как украсить квартиру к Новому году 2022: оригинальные и стильные идеи в год Тигра

Как украсить дом на Новй год 2022 своими руками / ua.depositphotos.com/

Уже совсем скоро мы будем наслаждаться запахами мандаринов, еловой хвои и загадывать желания под бой курантов. Но в преддверии Нового года важно позаботиться о декоре, который не только усилит праздничное настроение, но и поможет привлечь в дом удачу и благополучие.

Конечно же, центральное место в доме принадлежит главной гостье праздника – новогодней красавице елке. Как правильно и со вкусом ее нарядить и куда поставить, чтобы успех не покидал дом, читайте в нашем материале: Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра.

Перед тем, как приступить к украшению квартиры, необходимо определиться с основной идеей и цветовой гаммой. В Новый год 2022 бразды правления переходят к Черному Водяному Тигру, активному, энергичному и справедливому животному. Чтобы удача не обошла ваш дом стороной, обратите внимание на следующие цвета при оформлении новогоднего интерьера:

голубой;

синий;

серебристый;

песочный;

зеленый;

белый;

золотистый.

Как украсить елку в год Тигра

Как украсить дом к Новому году

Выбирая елочные украшения, можно обратить внимание на трендовый белый декор. Игрушки и шары белого цвета и никакого дождика на елке – все должно быть максимально минималистично. Еще один хит, который не сдает позиций уже несколько лет – экологичные украшения. Такие игрушки можно делать из шишек, апельсинов, мандаринов, желудей, кофейных зерен. Особый восторг этот процесс доставит детям.

Как украсить дом в 2022 году

Как украсить дом на новый год без затрат

Как украсить елку на Новый год 2022

Новый 2022 год требует кардинально иных решений в интерьере. Забудьте о гирляндах на стенах и шторах. Попробуйте украсить комнату, положив гирлянды в прозрачные банки. Их мерцание создаст уют и оставит место для магии новогодней ночи.

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В преддверии Нового года можно побаловать себя не только визуальной картинкой, но и задействовать нюховые рецепторы. Погрузиться в атмосферу праздника помогут ароматы хвои, корицы, имбиря, цитрусовых и шоколада. В этом помогут ароматические свечи золотистого и бежевого оттенка. Наполнить помещение ароматами можно и с помощью аромалампы.

Как украсить квартиру на Новый год 2022 / ua.depositphotos.com/

Как украсить квартиру к Новому году / ua.depositphotos.com

Украсить квартиру можно венками из хвои повесив их на дверь или положив на стол, складывая туда шишки, мандарины, конфеты, грецкие орехи. Можно также оформить красивые букеты и поставить их в вазу.

Как украсить дом на Новый год / ua.depositphotos.com/