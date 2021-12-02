Как украсить елку на Новый год 2022, чтобы привлечь в дом удачу и счастье – по знакам зодиака

Как украсить елку 2022 / ua.depositphotos.com

Еще совсем чуть-чуть и нас закружит в водовороте новогодних праздников. В воздухе будет царить запах хвои и мандаринов, наполняя дома и квартиры праздничной атмосферой. А украшение вечнозеленой красавицы станет своеобразным ритуалом, который сплотит семью.

Для того, чтобы привлечь в дом благополучие и заручиться фортуной, необходимо правильно выбрать место для елки. Где расположить пушистую красавицу и как ее нарядить, читайте в нашем материале: Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра.

2022 – год Тигра, который пройдет под знаком глобальных изменений для многих представителей зодиакального круга. Смелое и благородное животное благоволит тем, кто не боится рисковать и меняться, активным и целеустремленным людям. Чтобы не разгневать Тигра нужно продумать все до мелочей – и даже декор новогодней елки. Астрологи советуют каждому знаку зодиака придерживаться определенного стиля.

Овен

Представителям "огненного" знака стоит остановить свой выбор на классике. Шары и гирлянды золотистого, серебристого и белого цветов привлекут в ваш дом удачу. Также выигрышно и стильно будут смотреться и украшения металлических оттенков. А вот от красного цвета в декоре лучше отказаться.

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Телец

Тельцам специалисты по астрологии советуют в декоре елки использовать исключительно натуральные материалы. Эко-стиль не сдает своих позиций уже несколько лет, поэтому вы полностью в тренде. К тому же, такие украшения можно смастерить самостоятельно, проявив максимум фантазии. Дети будут в особом восторге от такой перспективы.

Близнецы

Воздушные Близнецы умеют удивлять окружающих своими незаурядными идеями. Для них лучшим новогодним декором на елку станут затейливые игрушки, которые просто так не сыщешь. Делайте ставки на причудливые формы, и не используйте прошлогодние украшения.

Рак

Для приверженцев традиционных ценностей Раков – Новый год праздник, который нужно отмечать в кругу семьи. Игрушки в ретро-стиле не только добавят празднику особой магической атмосферы, но и вернут вас в детство. Ну и чтобы полностью соответствовать ретро-тенденциям, не забудьте угостить гостей Оливье.

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Лев

Львам, которые привыкли удивлять можно выйти за рамки привычного декора и использовать в качестве украшения пушистой красавицы дорогие сердцу фотоснимки, сувениры из путешествий или оригинальные поделки, которые вы делали с детьми. Черный Водяной Тигр непременно оценить такой креатив.

Дева

Практичным Девам чужды блеск и мишура, они предпочитают украшения в сдержанных тонах. Представителям земного знака астрологи советуют украсить деревце игрушками в одном тоне в стиле минимализм. Стоит обратить внимание на белый цвет – тренд наступающего новогоднего сезона.

Весы

Легкие и мечтательные представители знака стихии Воздуха отдают предпочтение уникальным новогодним украшениям. И выбирают те, которые сделаны своими руками. Или делают их сами, заручившись поддержкой младших членов семьи. Такие украшения прослужат долгие годы, приносят приятные воспоминания и будут неподвластны изменчивым тенденциям моды.

Скорпион

Скорпионы на Новый год 2022 не желают оставаться в тени. В украшении елки представители знака будут стараться сделать ее максимально праздничной не жалея декора. Однако важно не переборщить, ведь безвкусица может отвернуть расположение Тигра. Во всем придерживайтесь меры, и тогда вам удастся привлечь фортуну на свою сторону.

Стрелец

Любители приключений, активные и деятельные представители знака стихии Огня должны остановить свой выбор на украшениях пастельных оттенков. Задобрить Тигра можно декором всех оттенков голубого и синего в сочетании со стилем минимализма.

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Козерог

Для практичного и рационального Козерога минимализм также будет идеальным выбором. К тому же вы разделяете с Тигром свою нелюбовь к ярким броским цветам. Белые, серебристые украшения или декор пастельных оттенков поможет заручиться поддержкой полосатого на целый год.

Водолей

Водолеям, чтобы прочувствовать атмосферу праздника на полную катушку, обязательно нужен элемент магии и волшебства. Той самой желаемой воздушной легкости можно добиться, задекорировав деревце белыми шарами или прозрачными игрушками.

Рыбы

Рыбы любят проявить фантазию и отступить от общепринятых шаблонов. Модные тренды также не для них. Астрологи советуют Рыбам украсить главную новогоднюю гостью свечами и игрушками, сделанными собственными руками.

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