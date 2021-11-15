Чтобы в доме был достаток: как правильно мыть полы и вытирать пыль, чтобы привлечь удачу

Чтобы привлечь в дом удачу и достаток при уборке, важно думать о хорошем.
Наш дом - это наша крепость. Чтобы в вашем доме всегда был достаток, нужно знать несколько правил уборки жилища.
Как говорят эксперты, в самом начале уборки вашего дома нужно вытирать пыль. Делать это правильно с самых высоких элементов мебели. Именно вверху собирается самая позитивная энергия.
Убираем в самом начала шкаф, далее полки, потом комод и только потом моем пол.
Начинать уборку в доме нужно с самых дальних углов квартиры или дома, а заканчивать выходом.
Чтобы привлечь в дом удачу и достаток при уборке, важно думать о хорошем. Старайтесь представить, как во время уборки из дома уходит все плохое. Тем самым, вы впускаете в свою жизнь только положительную энергетику.
А еще, чтобы в доме всегда были день, нужно использовать воду для мытья полов со щепоткой соли. Соль обладает огромной магической силой и поспособствует привлечь финансовое благополучие.
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