Чтобы в доме был достаток: как правильно мыть полы и вытирать пыль, чтобы привлечь удачу

Приметы про дом / pixabay

Наш дом - это наша крепость. Чтобы в вашем доме всегда был достаток, нужно знать несколько правил уборки жилища.

Как говорят эксперты, в самом начале уборки вашего дома нужно вытирать пыль. Делать это правильно с самых высоких элементов мебели. Именно вверху собирается самая позитивная энергия.

Убираем в самом начала шкаф, далее полки, потом комод и только потом моем пол.

Начинать уборку в доме нужно с самых дальних углов квартиры или дома, а заканчивать выходом.

Чтобы привлечь в дом удачу и достаток при уборке, важно думать о хорошем. Старайтесь представить, как во время уборки из дома уходит все плохое. Тем самым, вы впускаете в свою жизнь только положительную энергетику.

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А еще, чтобы в доме всегда были день, нужно использовать воду для мытья полов со щепоткой соли. Соль обладает огромной магической силой и поспособствует привлечь финансовое благополучие.

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