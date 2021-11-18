Навлечете беду на себя и семью: что нельзя делать за столом на Новый год 2022

Чтобы весь год был удачным, никогда не делайте это за новогодним столом.
Совсем скоро Новый год 2022 и приготовления к самому любимому празднику. Как говорят специалисты, во время новогодних праздников стоит вести себя сдержанно и не проявлять лишние эмоции.
Новогодние приметы всегда считались особенные. Эксперты утверждают, что нарушение некоторых из этих запретов за новогодним столом, могут принести в вашу жизнь беды и проблемы.
Если в вашем доме живет кот, категорически нельзя пускать животное за стол. Коты в Новый год могут разрушить всю положительную энергетику в доме.
Чтобы в Новом году у вас не возникло финансовых проблем, нельзя смахивать со стола крошки и остатки еды. Их нужно аккуратно сложить на тарелочку и выбросить.
За новогодним столом нельзя ссориться и выяснять громко отношения. Если возникли конфликты, их стоит быстро разрешить. Иначе, вас ждут беды весь год.
Нельзя чтобы ваш новогодний стол шатался. Если будет сломан новогодний стол, он принесет болезни в дом.
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