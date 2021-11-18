Самые вкусные рулеты из лаваша на Новый год 2022: готовим закуску за 5 минут

Закуска из лаваша на Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

Новогодние праздники уже близко. Каждая хозяйка старается придумать невероятные закуски, вкусный праздничный стол и меню. Мы расскажем вам рецепт идеальной закуски на Новый год 2022.

Рецепт рулетов из лаваша готовить очень просто и быстро. Такая закуска станет вашим фирменным блюдом, а гости будут точно просить у вас рецепт.

Рулет из лаваша с лососем и авокадо - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 2 листа

Красная рыба - 100 грамм

Авокадо - 1 штука

Огурец - 1 штука

Сливочный сыр

Листья салата - по вкусу

Зелень (укроп, петрушка)

Лимонный сок

Моем зелень и обсушиваем. Авокадо очищаем от кожуры и нарезаем соломкой. Огурец также моем и нарезаем брусочками.

Лосось нарезаем на тоненькие полоски и поливаем рыбу лимонный соком.

Реклама

Лаваш хорошо смазываем сливочным сыром, можно филадельфией.

Выкладываем наверх лаваша листья салата, далее авокадо, лосось и огурец. Можно еще раз сбрызнуть все лимонным соком.

Сворачиваем лаваш в рулет. Надо делать это аккуратно, иначе лаваш может порваться.

Рулет нарезаем порционно и подаем украсив зеленью.

Рулеты из лаваша можно сделать с другими начинками:

ветчиной и сыром;

беконом и имбирем;

сыром Фета и огурцом;

с курицей и помидорами.

Читайте также: