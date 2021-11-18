Самые вкусные рулеты из лаваша на Новый год 2022: готовим закуску за 5 минут

Невероятная закуска на новогодний стол 2022 из лаваша с авокадо и лососем.
Новогодние праздники уже близко. Каждая хозяйка старается придумать невероятные закуски, вкусный праздничный стол и меню. Мы расскажем вам рецепт идеальной закуски на Новый год 2022.
Рецепт рулетов из лаваша готовить очень просто и быстро. Такая закуска станет вашим фирменным блюдом, а гости будут точно просить у вас рецепт.
Рулет из лаваша с лососем и авокадо - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 2 листа
- Красная рыба - 100 грамм
- Авокадо - 1 штука
- Огурец - 1 штука
- Сливочный сыр
- Листья салата - по вкусу
- Зелень (укроп, петрушка)
- Лимонный сок
Моем зелень и обсушиваем. Авокадо очищаем от кожуры и нарезаем соломкой. Огурец также моем и нарезаем брусочками.
Лосось нарезаем на тоненькие полоски и поливаем рыбу лимонный соком.
Лаваш хорошо смазываем сливочным сыром, можно филадельфией.
Выкладываем наверх лаваша листья салата, далее авокадо, лосось и огурец. Можно еще раз сбрызнуть все лимонным соком.
Сворачиваем лаваш в рулет. Надо делать это аккуратно, иначе лаваш может порваться.
Рулет нарезаем порционно и подаем украсив зеленью.
Рулеты из лаваша можно сделать с другими начинками:
- ветчиной и сыром;
- беконом и имбирем;
- сыром Фета и огурцом;
- с курицей и помидорами.
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