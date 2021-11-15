Вкуснейший рулет на Новый год 2022: готовить всего 20 минут

Рецепт рулета на Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

Совсем скоро Новый год 2022. Время праздничного застолья и приготовления вкусной еды. Мы расскажем вам рецепт невероятно вкусного и сочного рулета из индейки, который можно приготовить всего за несколько минут.

Такая закуска на праздничном столе станет прекрасным дополнением к основным блюдам.

Рулет из индейки на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

Мясо индейки (филе или стейк)

Морковка по-корейски - 150 грамм

Сыр твердый или пармезан - 100 грамм

Лимон - 1 штука

Оливковое масло

Укроп, петрушка, базилик, размарин

Соль, перец, специи - по вкусу

Можно взять филе индейки, примерно 800 грамм, или 3 больших стейка. Хорошо отбить и посолить.

Поливаем мясо лимонным соком. Твердый сыр натираем на крупной терке, пармезан на мелкой.

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На мясо выкладываем твердый сыр, небольшую порцию. Далее отправляем морковку по-корейски, желательно не сильно острую. Далее еще один слой сыра.

Сворачиваем наш рулет, и хорошо, но очень аккуратно пекарской ниткой его связываем. Даем настояться примерно 40 минут.

В это время разогреваем духовку до 180-200 градусов. Перекладываем рулет в форму для выпекания и накрываем крышкой. Запекать рулет до образования золотистой корочки, примерно 40 минут.

При подаче порезать рулет на кусочки, посыпать пармезаном и украсить зеленью.

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