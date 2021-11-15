Вкуснейший рулет на Новый год 2022: готовить всего 20 минут

Рецепт вкусного рулета дополнит ваш новогодний праздничный стол и точно восхитит гостей.
Совсем скоро Новый год 2022. Время праздничного застолья и приготовления вкусной еды. Мы расскажем вам рецепт невероятно вкусного и сочного рулета из индейки, который можно приготовить всего за несколько минут.
Такая закуска на праздничном столе станет прекрасным дополнением к основным блюдам.
Рулет из индейки на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Мясо индейки (филе или стейк)
- Морковка по-корейски - 150 грамм
- Сыр твердый или пармезан - 100 грамм
- Лимон - 1 штука
- Оливковое масло
- Укроп, петрушка, базилик, размарин
- Соль, перец, специи - по вкусу
Можно взять филе индейки, примерно 800 грамм, или 3 больших стейка. Хорошо отбить и посолить.
Поливаем мясо лимонным соком. Твердый сыр натираем на крупной терке, пармезан на мелкой.
На мясо выкладываем твердый сыр, небольшую порцию. Далее отправляем морковку по-корейски, желательно не сильно острую. Далее еще один слой сыра.
Сворачиваем наш рулет, и хорошо, но очень аккуратно пекарской ниткой его связываем. Даем настояться примерно 40 минут.
В это время разогреваем духовку до 180-200 градусов. Перекладываем рулет в форму для выпекания и накрываем крышкой. Запекать рулет до образования золотистой корочки, примерно 40 минут.
При подаче порезать рулет на кусочки, посыпать пармезаном и украсить зеленью.
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