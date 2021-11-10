Самая вкусная закуска на Новый год 2022 в тарталетках: готовить 10 минут

Знаменитая праздничная закуска станет вкусным дополнением вашего новогоднего стола.
Совсем скоро Новый год 2022. Мы расскажем невероятно вкусную закуску на праздничный стол, которую можно приготовить всего за несколько минут и не нужно стоять у плиты долго.
Вкуснейшее блюдо жульен из французской кухни станет настоящим украшением вашего праздника.
Обычно жульен готовят с курицей или другим мясом, но мы нашли идеальный рецепт с грибами. Пусть ваш праздник будет вкусным и легким.
Жульен в тарталетках с грибами и сыром - рецепт
Вам понадобится:
- Грибы - 600 грамм
- Лук репчатый - 1 штука
- Сыр твердый - 200 грамм
- Пармезан - 50 грамм
- Тарталетки - 10 штук
- Сливки - 200 миллилитров.
Лук и грибы хорошо моем. Разогреваем сковороду и обжариваем на оливковом масле до солотистого цвета мелко порезанный лук.
Грибы также стоит измельчить, и добавить к луку. Жарить до готовности примерно 12 минут. Посолить и поперчить по вкусу.
Как только вода полностью ушла из грибов надо добавить сливки и тушить под крышкой грибы примерно 5 минут.
В это время разогреваем духовку до 180 градусов.
Натираем сыр на мелкой терке. Раскладываем начинку из грибов в каждую тарталетку и посыпаем сверху сыром. Отправляем в духовку на 10 минут для запекания.
Достаем тарталетки с грибами и хорошо посыпаем пармезаном.
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