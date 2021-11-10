Самая вкусная закуска на Новый год 2022 в тарталетках: готовить 10 минут

Как приготовить тарлателки на Новый год 2022 / повар.ру

Совсем скоро Новый год 2022. Мы расскажем невероятно вкусную закуску на праздничный стол, которую можно приготовить всего за несколько минут и не нужно стоять у плиты долго.

Вкуснейшее блюдо жульен из французской кухни станет настоящим украшением вашего праздника.

Обычно жульен готовят с курицей или другим мясом, но мы нашли идеальный рецепт с грибами. Пусть ваш праздник будет вкусным и легким.

Жульен в тарталетках с грибами и сыром - рецепт

Вам понадобится:

Грибы - 600 грамм

Лук репчатый - 1 штука

Сыр твердый - 200 грамм

Пармезан - 50 грамм

Тарталетки - 10 штук

Сливки - 200 миллилитров.

Лук и грибы хорошо моем. Разогреваем сковороду и обжариваем на оливковом масле до солотистого цвета мелко порезанный лук.

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Грибы также стоит измельчить, и добавить к луку. Жарить до готовности примерно 12 минут. Посолить и поперчить по вкусу.

Как только вода полностью ушла из грибов надо добавить сливки и тушить под крышкой грибы примерно 5 минут.

В это время разогреваем духовку до 180 градусов.

Натираем сыр на мелкой терке. Раскладываем начинку из грибов в каждую тарталетку и посыпаем сверху сыром. Отправляем в духовку на 10 минут для запекания.

Достаем тарталетки с грибами и хорошо посыпаем пармезаном.

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