Самая вкусная закуска из курицы: готовить всего 15 минут

Готовим восхитительную закуску из куриного филе за несколько минут.
У вас праздник в доме или ужин с близкими, тогда попробуйте приготовить вкуснейшую закуску из курицы.
Такое блюдо готовить очень быстро, и вам не нужно стоять долго у плиты. Сочетание невероятной начинки мяса с сыром станет приятной на вкус.
А еще из такой закуски можно приготовить вкусный и полезный бургер.
Куриная грудка в духовке - рецепт
Вам понадобится:
- Филе курицы - 2 штуки
- Сыр моцарелла - 12 ломтиков
- Сыр пармезан - 100 грамм
- Сыр чеддер
- Салями - 12 кусочков
- Томатная паста или соус Сацебели
- Специи - по вкусу
Хорошо моем и снимаем с филе пленку. на грудке делаем по 5-7 надрезов, желательно глубоких.
Разогреваем духовку до 180-200 градусов.
Каждый кармашек филе смазываем соусом или томатной пастой, далее отправляем кусочек моцареллы и салями.
Натираем сыр чеддер и пармезан, и хорошо посыпаем сверху куриное филе. Можно по вкусу посолить, поперчить и посыпать приправой орегано.
Отправляем в духовку на 20 минут. Даем немного остыть и разрезаем на порционные кусочки. Выкладываем на тарелку с листьями салата.
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