Самая вкусная закуска из курицы: готовить всего 15 минут

Вкусная закуска из куриного филе / ua.depositphotos.com

У вас праздник в доме или ужин с близкими, тогда попробуйте приготовить вкуснейшую закуску из курицы.

Такое блюдо готовить очень быстро, и вам не нужно стоять долго у плиты. Сочетание невероятной начинки мяса с сыром станет приятной на вкус.

А еще из такой закуски можно приготовить вкусный и полезный бургер.

Куриная грудка в духовке - рецепт

Вам понадобится:

Филе курицы - 2 штуки

Сыр моцарелла - 12 ломтиков

Сыр пармезан - 100 грамм

Сыр чеддер

Салями - 12 кусочков

Томатная паста или соус Сацебели

Специи - по вкусу

Хорошо моем и снимаем с филе пленку. на грудке делаем по 5-7 надрезов, желательно глубоких.

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Разогреваем духовку до 180-200 градусов.

Каждый кармашек филе смазываем соусом или томатной пастой, далее отправляем кусочек моцареллы и салями.

Натираем сыр чеддер и пармезан, и хорошо посыпаем сверху куриное филе. Можно по вкусу посолить, поперчить и посыпать приправой орегано.

Отправляем в духовку на 20 минут. Даем немного остыть и разрезаем на порционные кусочки. Выкладываем на тарелку с листьями салата.

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