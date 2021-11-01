Самая вкусная закуска на новогодний стол 2022: невероятный рецепт Рафаэлло из крабовых палочек

Новогоднее меню 2022 / ua.depositphotos.com

До Нового года 2022 остается совсем мало времени. Мы решили рассказать вам один рецепт невероятно вкусной и простой закуски к праздничному столу, который точно порадует ваших близких.

Рецепт вкусной закуски Рафаэлло готовить просто и много времени он не занимает.

Рафаэлло из крабовых палочек - рецепт

Вам понадобится:

Сыр твердый - 150 грамм

Яйца - 2 штуки

Крабовые палочки - 250 грамм

Чеснок - 1-2 зубца

Майонез или греческий йогурт - 2-3 ст. ложки

Яйца моем и отвариваем примерно 10 минут. Охлаждаем и натираем на мелкой терке.

Крабовые палочки очищаем и натираем на мелкой терке, или в блендере измельчаем.

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Сыр, желательно твердых сортов, натираем мелкой стружкой. В миске смешиваем яйца, сыр и крабовые палочки.

Предлагаем вместо майонеза взять греческий соус, или приготовить домашний майонез, добавляем все в полученную смесь. Добавляем чеснок и все очень бережно перемешиваем.

Формируем небольшие шарики, как на тефтели, и хорошо обваливаем шарик с белке или крабовой стружке.

Такая новогодняя закуска на вашем праздничном столе никого не оставит равнодушными.

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