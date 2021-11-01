Самая вкусная закуска на новогодний стол 2022: невероятный рецепт Рафаэлло из крабовых палочек

Готовится это блюдо очень просто и быстро, а "улетает" с тарелок мгновенно.
До Нового года 2022 остается совсем мало времени. Мы решили рассказать вам один рецепт невероятно вкусной и простой закуски к праздничному столу, который точно порадует ваших близких.
Рецепт вкусной закуски Рафаэлло готовить просто и много времени он не занимает.
Рафаэлло из крабовых палочек - рецепт
Вам понадобится:
- Сыр твердый - 150 грамм
- Яйца - 2 штуки
- Крабовые палочки - 250 грамм
- Чеснок - 1-2 зубца
- Майонез или греческий йогурт - 2-3 ст. ложки
Яйца моем и отвариваем примерно 10 минут. Охлаждаем и натираем на мелкой терке.
Крабовые палочки очищаем и натираем на мелкой терке, или в блендере измельчаем.
Сыр, желательно твердых сортов, натираем мелкой стружкой. В миске смешиваем яйца, сыр и крабовые палочки.
Предлагаем вместо майонеза взять греческий соус, или приготовить домашний майонез, добавляем все в полученную смесь. Добавляем чеснок и все очень бережно перемешиваем.
Формируем небольшие шарики, как на тефтели, и хорошо обваливаем шарик с белке или крабовой стружке.
Такая новогодняя закуска на вашем праздничном столе никого не оставит равнодушными.
Смотрите также вкусный рецепт крученыков с крабовыми палочками