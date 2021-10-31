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Самая вкусная закуска из багета за 10 минут: восхитительный рецепт

31 октября 2021, 16:14

Закуска из багета с курицей вполне может заменить основное блюдо.

багет
Вкусный рецепт закуски из багета / ua.depositphotos.com

Вкусную, быструю и легкую закуску можно приготовить очень быстро. Ваши родные и близки будут довольны таким блюдом, и главное времени много не занимает.

Каждая хозяйка может заменить ингредиенты начинки на те, которые любит ваша семья. Мы расскажем классический и очень вкусный рецепт закуски из багета с курицей.

Закуска из багета - рецепт

  • Багет белый - 1 штука
  • Панировочные сухари
  • Филе куриное - 300 грамм
  • Сыр моцарелла - по вкусу
  • Пармезан
  • Яйца - 4 штуки
  • Мука - 2 столовые ложки
  • Чеснок, петрушка - по вкусу

Хорошо моем куриное филе и нарезаем полосками по 1-2 см. Яйца взбиваем и окунаем филе в муку, яйца и панировочные сухари. Разогреваем сковороду и жарим куриное филе с двух сторон, как биточки, до золотистого цвета.

Предварительно разогреваем духовку до 180 градусов.

Багет нарезаем на части, по длине примерно как кусочки куриного филе. Нарезаем багет на части, такой же длины, как и жареные кусочки мяса.

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Обязательно достаем из багета мякиш.

Готовим начинку для багета. Плоские кусочки моцареллы выкладываем на доску, далее куриное филе и скручиваем сыр вокруг курицы, все отправляем внутрь багета.

Застилаем поднос бумагой для запекания или фольгой и выкладываем наши фаршированные багеты. Можно все смазать соусом песто.

Каждый багет закручиваем в фольгу и отправляем выпекать примерно на 20 минут. Далее каждый багет разворачиваем и посыпаем пармезаном, отправляем на 5 минут еще раз в духовку, пока сыр не расплавится.

Даем 10 минут остынуть и хрустящая закуска готова.

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