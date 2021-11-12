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Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 за 10 минут: рулет из лаваша с крабовыми палочками

12 ноября 2021, 14:10

Готовить рулеты с крабовыми палочками на новогодний стол очень просто и быстро.

рулет
Закуска на Новый год 2022 из крабовых палочек / smak.ua

Новый год 2022 совсем скоро, а праздничный стол должен быть разнообразным и вкусным. Мы готовы вам рассказать рецепт невероятной закуски с крабовыми палочками, который удивит ваших гостей.

Такую закуску можно готовить из лаваша или теста фило. Тесто фило - это популярный кулинарный ингредиент, который можно купить в любом супермаркете.

Готовить рулеты с крабовыми палочками очень просто и времени много не занимает.

Рулеты с крабовыми палочками - рецепт

Вам понадобится:

  • Лаваш - 1 пачка или тесто фило – 4 листа
  • Крабовые палочки - 250 грамм
  • Сыр Рикотта или сливочный сыр - 200 грамм
  • Сливочное масло - 70 грамм
  • Греческий йогурт - 2 столовые ложки или домашний майонез
  • Чеснок, петрушка - по вкусу
  • Лимон - 1 штука

Готовим закуску на Новый год 2022. Крабовые палочки очищаем и натираем на мелкой терке, или в блендере измельчаем.

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Смешиваем сливочный сыр и крабовые палочки, далее добавляем пару капель лимонного сока, и две ложки греческого йогурта.

Если любите чеснок, через пресс его можно пропустить и добавить к крабовым палочкам.

Если вы хотите готовить с тестом фило, тогда его нужно разморозить.

Растопите сливочное масло и смазываем каждый кусочек теста или лаваша маслом.

Выкладываем на тесто начинку из крабовых палочек с сыром и скручиваем все в рулетик.

Разогреваем духовку до 200 градусов, выкладываем рулет на противень и смазываем сливочным маслом.

Готовить вкусную закуску примерно 12 минут в духовке.

Можно посыпать зеленью или тертым пармезаном.

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