Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 за 10 минут: рулет из лаваша с крабовыми палочками

Готовить рулеты с крабовыми палочками на новогодний стол очень просто и быстро.
Новый год 2022 совсем скоро, а праздничный стол должен быть разнообразным и вкусным. Мы готовы вам рассказать рецепт невероятной закуски с крабовыми палочками, который удивит ваших гостей.
Такую закуску можно готовить из лаваша или теста фило. Тесто фило - это популярный кулинарный ингредиент, который можно купить в любом супермаркете.
Готовить рулеты с крабовыми палочками очень просто и времени много не занимает.
Рулеты с крабовыми палочками - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 пачка или тесто фило – 4 листа
- Крабовые палочки - 250 грамм
- Сыр Рикотта или сливочный сыр - 200 грамм
- Сливочное масло - 70 грамм
- Греческий йогурт - 2 столовые ложки или домашний майонез
- Чеснок, петрушка - по вкусу
- Лимон - 1 штука
Готовим закуску на Новый год 2022. Крабовые палочки очищаем и натираем на мелкой терке, или в блендере измельчаем.
Смешиваем сливочный сыр и крабовые палочки, далее добавляем пару капель лимонного сока, и две ложки греческого йогурта.
Если любите чеснок, через пресс его можно пропустить и добавить к крабовым палочкам.
Если вы хотите готовить с тестом фило, тогда его нужно разморозить.
Растопите сливочное масло и смазываем каждый кусочек теста или лаваша маслом.
Выкладываем на тесто начинку из крабовых палочек с сыром и скручиваем все в рулетик.
Разогреваем духовку до 200 градусов, выкладываем рулет на противень и смазываем сливочным маслом.
Готовить вкусную закуску примерно 12 минут в духовке.
Можно посыпать зеленью или тертым пармезаном.
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