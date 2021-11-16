Самый вкусный салат на Новый год 2022: готовить 15 минут

Вкусный салат на Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

Начинаем составлять праздничное меню на Новый год 2022 заранее. Мы расскажем вам очень простой и вкусный рецепт салата из сыра, ананасов и яиц, который можно приготовить за несколько минут.

Хоть и основными салатами на Новый год являются оливье и селедка под шубой, этот вкусный салатик Счастье мыши удивит ваших гостей.

Попробуйте приготовить, и мы уверенны, вы точно останетесь довольны.

Простой салат на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

Яйца (куриные и перепелиные) - по 5 штук

Филе индейки или куриное - 350 грамм

Сыр твердый - 250 грамм

Ананас консервированный - 100 грамм

Майонез или сметана

Соль, перец, чеснок - по вкусу

Моем снимаем шкурку и отвариваем куриное филе до готовности в подсоленной воде. Достаем и оставляем остудить.

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Варим яйца куриные и перепелиные до готовности.

Куриное филе нарезаем полосочками и выкладываем в тарелку для салата. Далее смазываем слой майонезом или сметаной.

Нарезаем на мелкие кубики ананас и выкладываем на куриное филе. Яйца куриные отделяем желток от белка, белок натираем на мелкой терке и выкладываем на ананасы, смазываем все сметаной.

Далее натираем на крупной терке сыр и делаем слой салата вместе со сметаной. Желток наверх сыра и по желанию можно добавить немного чеснока.

Украсить салат можно мышками из перепелиных яиц.

Для этого очищаем яйца и делаем глазки и ротик из маслин.

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