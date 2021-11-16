Самый вкусный салат на Новый год 2022: готовить 15 минут

Такой салат станет отличным украшением вашего новогоднего стола.
Начинаем составлять праздничное меню на Новый год 2022 заранее. Мы расскажем вам очень простой и вкусный рецепт салата из сыра, ананасов и яиц, который можно приготовить за несколько минут.
Хоть и основными салатами на Новый год являются оливье и селедка под шубой, этот вкусный салатик Счастье мыши удивит ваших гостей.
Попробуйте приготовить, и мы уверенны, вы точно останетесь довольны.
Простой салат на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца (куриные и перепелиные) - по 5 штук
- Филе индейки или куриное - 350 грамм
- Сыр твердый - 250 грамм
- Ананас консервированный - 100 грамм
- Майонез или сметана
- Соль, перец, чеснок - по вкусу
Моем снимаем шкурку и отвариваем куриное филе до готовности в подсоленной воде. Достаем и оставляем остудить.
Варим яйца куриные и перепелиные до готовности.
Куриное филе нарезаем полосочками и выкладываем в тарелку для салата. Далее смазываем слой майонезом или сметаной.
Нарезаем на мелкие кубики ананас и выкладываем на куриное филе. Яйца куриные отделяем желток от белка, белок натираем на мелкой терке и выкладываем на ананасы, смазываем все сметаной.
Далее натираем на крупной терке сыр и делаем слой салата вместе со сметаной. Желток наверх сыра и по желанию можно добавить немного чеснока.
Украсить салат можно мышками из перепелиных яиц.
Для этого очищаем яйца и делаем глазки и ротик из маслин.
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