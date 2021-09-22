Очень опасна: почему нельзя держать фиалку в доме

Как отмечают эксперты, фиалка может серьезно навредить вашему здоровью.
Фиалка - популярный цветок в каждом доме. Многие женщины любят фиалку, так как этот цветок не сильно прихотлив и очень быстро растет.
Однако многие не знают, что фиалку в доме держать не сильно хорошо.
Фиалка "ворует" счастье
Этот цветок крадет личное счастье. Считается, что фиалка имеет очень мощную женскую энергетику, которая поглощает противоположную ей - мужскую, пишет Vasha Teplitsa. Отмечается, что из-за того, что фиалка на подоконнике в доме, мужчины чувствуют себя некомфортно и зачастую уходят.
Для одиноких девушек и женщин - фиалка тоже не самая лучшая подруга, ведь спутника жизни ей будет найти крайне сложно.
Фиалка - энергетический "вампир"
Фиалку многие называют цветком-вампиром, который высасывает энергию из окружающей среды. Зачастую, где есть фиалка в доме, у людей частые головные боли, вялость и подавленное состояние. Также из-за этого цветка может быть депрессия.
Фиалка - "убивает здоровье"
Цветок и листья фиалки днем выделяют кислород, а ночью - углекислый газ. Если комната плохо проветривается, ее обитатели действительно могут плохо спать, а наутро чувствовать сонливость и страдать от головной боли.
Эксперты советуют, чтобы избежать негатива и не потерять здоровье, поставьте фиалку в офисе, на работе, или на даче.
Читайте такжеРазбить часы, бутылку или чашку: названа самая плохая примета