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Очень опасна: почему нельзя держать фиалку в доме

22 сентября 2021, 00:15

Как отмечают эксперты, фиалка может серьезно навредить вашему здоровью.

Фиалка
Чем опасна фиалка в доме / pixabay

Фиалка - популярный цветок в каждом доме. Многие женщины любят фиалку, так как этот цветок не сильно прихотлив и очень быстро растет.

Однако многие не знают, что фиалку в доме держать не сильно хорошо.

Фиалка "ворует" счастье

Этот цветок крадет личное счастье. Считается, что фиалка имеет очень мощную женскую энергетику, которая поглощает противоположную ей - мужскую, пишет Vasha Teplitsa. Отмечается, что из-за того, что фиалка на подоконнике в доме, мужчины чувствуют себя некомфортно и зачастую уходят.

Для одиноких девушек и женщин - фиалка тоже не самая лучшая подруга, ведь спутника жизни ей будет найти крайне сложно.

Фиалка - энергетический "вампир"

Фиалку многие называют цветком-вампиром, который высасывает энергию из окружающей среды. Зачастую, где есть фиалка в доме, у людей частые головные боли, вялость и подавленное состояние. Также из-за этого цветка может быть депрессия.

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Фиалка - "убивает здоровье"

Цветок и листья фиалки днем выделяют кислород, а ночью - углекислый газ. Если комната плохо проветривается, ее обитатели действительно могут плохо спать, а наутро чувствовать сонливость и страдать от головной боли.

Эксперты советуют, чтобы избежать негатива и не потерять здоровье, поставьте фиалку в офисе, на работе, или на даче.

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