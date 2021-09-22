Очень опасна: почему нельзя держать фиалку в доме

Чем опасна фиалка в доме / pixabay

Фиалка - популярный цветок в каждом доме. Многие женщины любят фиалку, так как этот цветок не сильно прихотлив и очень быстро растет.

Однако многие не знают, что фиалку в доме держать не сильно хорошо.

Фиалка "ворует" счастье

Этот цветок крадет личное счастье. Считается, что фиалка имеет очень мощную женскую энергетику, которая поглощает противоположную ей - мужскую, пишет Vasha Teplitsa. Отмечается, что из-за того, что фиалка на подоконнике в доме, мужчины чувствуют себя некомфортно и зачастую уходят.

Для одиноких девушек и женщин - фиалка тоже не самая лучшая подруга, ведь спутника жизни ей будет найти крайне сложно.

Фиалка - энергетический "вампир"

Фиалку многие называют цветком-вампиром, который высасывает энергию из окружающей среды. Зачастую, где есть фиалка в доме, у людей частые головные боли, вялость и подавленное состояние. Также из-за этого цветка может быть депрессия.

Реклама

Фиалка - "убивает здоровье"

Цветок и листья фиалки днем выделяют кислород, а ночью - углекислый газ. Если комната плохо проветривается, ее обитатели действительно могут плохо спать, а наутро чувствовать сонливость и страдать от головной боли.

Эксперты советуют, чтобы избежать негатива и не потерять здоровье, поставьте фиалку в офисе, на работе, или на даче.

Читайте такжеРазбить часы, бутылку или чашку: названа самая плохая примета