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Почему 10 июля нельзя подбирать деньги: приметы и строгие запреты

Мария Тупик
9 июля 2023, 12:37 обновлено 9 июля, 12:50
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Что нельзя делать 10 июля. Все важные приметы и строгие запреты дня.
лето, приметы
Что нельзя делать 10 июля приметы / pixabay

10 июля церковь почитает память преподобного Сампсона Странноприимца. В народе праздник называли Самсонов день.

Хозяйки в этот день готовили вкусные угощения. Кроме того, обязательно убирали в доме и стирали.

Считается, что 10 июля нужно быть щедрыми и подавать милостыню нуждающимся – удача будет сопутствовать вам в делах долгое время.

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Что нельзя делать 10 июля

  1. Нельзя 10 июля поднимать деньги на улице. Верили, что они могут привести лишь к неприятностям, особенно если они были брошены специально.
  2. Нельзя 10 июля девушкам смотреть в зеркало, так как это может испортить их красоту.
  3. Нельзя 10 июля негативно мыслить, злится. Кроме того, распространение ложных слухов и сплетен приведут к непредвиденным проблемам, которые испортят жизнь человека.
  4. Нельзя 10 июля лежать, спать и топтаться на сене. Верили, что приведет к неприятностям.

Приметы 10 июля

  • Если идет дождь, то ожидается сырость до бабьего лета.
  • Если большие кучевые облака плывут, то будет град.
  • Если много пчел, то предвещает засуху в ближайшие дни.

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