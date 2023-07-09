Почему 10 июля нельзя подбирать деньги: приметы и строгие запреты

Что нельзя делать 10 июля. Все важные приметы и строгие запреты дня.

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Что нельзя делать 10 июля приметы / pixabay

10 июля церковь почитает память преподобного Сампсона Странноприимца. В народе праздник называли Самсонов день.

Хозяйки в этот день готовили вкусные угощения. Кроме того, обязательно убирали в доме и стирали.

Считается, что 10 июля нужно быть щедрыми и подавать милостыню нуждающимся – удача будет сопутствовать вам в делах долгое время.

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Что нельзя делать 10 июля

Нельзя 10 июля поднимать деньги на улице. Верили, что они могут привести лишь к неприятностям, особенно если они были брошены специально. Нельзя 10 июля девушкам смотреть в зеркало, так как это может испортить их красоту. Нельзя 10 июля негативно мыслить, злится. Кроме того, распространение ложных слухов и сплетен приведут к непредвиденным проблемам, которые испортят жизнь человека. Нельзя 10 июля лежать, спать и топтаться на сене. Верили, что приведет к неприятностям.

Приметы 10 июля

Если идет дождь, то ожидается сырость до бабьего лета.

Если большие кучевые облака плывут, то будет град.

Если много пчел, то предвещает засуху в ближайшие дни.

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