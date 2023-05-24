Почему 26 мая нельзя оставлять волосы на расческе и плакать: приметы и запреты

Что нельзя делать 26 мая. Все важные приметы и строгие запреты, которые нельзя нарушать.

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Что нельзя делать 26 мая / pixabay

26 мая церковь почитает память праведницы Гликерии Новгородской. В народе Гликерью (Лукерью) называли Комарницей за то, что с этого дня появлялись эти надоедливые насекомые.

Люди верили, что комаров приносит теплый ветер, а осенью холодные ветра сдувают их в южные моря. С этими поверьями в народе были связаны особые приметы.

Что нельзя делать 26 мая

Нельзя 26 мая убивать комаров. Верили, что можно долго избавляться от проблем. Нельзя 26 мая оставлять волосы на расческе, чтобы не было семейных проблем. Нельзя 26 мая плакать, даже от радости в этот день тоже нельзя. Слезы эти могут обернуться большой бедой. Нельзя 26 мая никому отдавать свои вещи. Можно отдать свое счастье и удачу. Нельзя 26 мая разбивать посуду. Верили, что осколки принесут неприятности.

Приметы на 26 мая

Если на Лукерью много комаров, то значит, пора собираться за ягодами в лес.

Если комаров нет 26 мая, то значит дождей до конца месяца не будет.

Если в небе появилось много ласточек и стрижей, то скоро будет тепло.

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