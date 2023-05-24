Почему 26 мая нельзя оставлять волосы на расческе и плакать: приметы и запреты

Что нельзя делать 26 мая. Все важные приметы и строгие запреты, которые нельзя нарушать.
26 мая церковь почитает память праведницы Гликерии Новгородской. В народе Гликерью (Лукерью) называли Комарницей за то, что с этого дня появлялись эти надоедливые насекомые.
Люди верили, что комаров приносит теплый ветер, а осенью холодные ветра сдувают их в южные моря. С этими поверьями в народе были связаны особые приметы.
Что нельзя делать 26 мая
- Нельзя 26 мая убивать комаров. Верили, что можно долго избавляться от проблем.
- Нельзя 26 мая оставлять волосы на расческе, чтобы не было семейных проблем.
- Нельзя 26 мая плакать, даже от радости в этот день тоже нельзя. Слезы эти могут обернуться большой бедой.
- Нельзя 26 мая никому отдавать свои вещи. Можно отдать свое счастье и удачу.
- Нельзя 26 мая разбивать посуду. Верили, что осколки принесут неприятности.
Приметы на 26 мая
- Если на Лукерью много комаров, то значит, пора собираться за ягодами в лес.
- Если комаров нет 26 мая, то значит дождей до конца месяца не будет.
- Если в небе появилось много ласточек и стрижей, то скоро будет тепло.
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