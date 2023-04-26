Почему 28 апреля нужно хранить свои тайны за семью замками: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 28 апреля. Все приметы и запреты на 28 апреля, которые не нарушали.

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Что нельзя делать 28 апреля / УНИАН

28 апреля церковь почитает память апостолов Аристарха, Трофима и Пуда, которые были учениками и последователями апостола Павла.

По приметам, 28 апреля рябина и калина почки распускают, а пчеловоды из омшаника выносят пчел.

Пчелы считались священным насекомым. Верили, что она жалит только грешников.

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Что нельзя делать 28 апреля

Нельзя 28 апреля делиться сокровенным, даже если вы общаетесь с близкими людьми. Можно все планы разрушить. Нельзя 28 апреля вытряхивать матрасы и подушки, иначе вы вытрясете свое счастье. Нельзя 28 апреля никому в долг давать, согласно приметам, этот долг не вернут.

Приметы на 28 апреля

Если пчелиный рой, залетевший во двор, сулит хозяину счастье.

Если грачи играют, то к хорошей погоде.

Если днем жарко, а ночью прохладно, то к теплому и солнечному дню.

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