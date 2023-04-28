УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Почему 29 апреля нельзя стирать полотенца: приметы и что нельзя делать

Мария Тупик
28 апреля 2023, 11:33 обновлено 28 апреля, 11:42
21
Что нельзя делать 29 апреля. Все важные приметы и запреты, которые старались не нарушать.
весна, приметы
Что нельзя делать 29 апреля / pixabay

29 апреля церковь почитает память мучениц Агапию, Ирину и Хионию. Наши предки верили, что сегодня замечательный день побыть наедине с собой.

Нельзя в этот день нервничать. Лучше сохранять спокойствие.

29 апреля замечательный день для посадки рассады. Верили, кто посадить капусту, помидоры и огурцы, у того будет огромный урожай.

видео дня

Что нельзя делать 29 апреля

  1. Нельзя 29 апреля ломать и топтать любые растения. Верили, что можно привлечь болезни в семью.
  2. Нельзя 29 апреля ругаться, сквернословить и печалится. Считалось, что это принесет большую неудачу.
  3. Нельзя 29 апреля стирать и гладить постельное белье и полотенца. Верили, что в дом можно привлечь неприятность.
  4. Нельзя 29 апреля заниматься рукоделием.
  5. Нельзя 29 апреля выкапывать землю руками. Можно привлечь к себе кожные болезни, справиться с которыми самостоятельно не получится.

Приметы на 29 апреля

  • Если гулкий гром, то к богатому урожаю хлеба.
  • Если развелось много майских жуков, то будет засуха.
  • Если молодые растения активно пьют воду, то сенокос придется на сухие дни.

Смотрите видео о том, что ждет каждый знак зодиака в апреле. Гороскоп от Влада Росса.

Читайте также:

приметы
Реклама

Главное за день

Ракетный удар по Умани: русская ракета убила двоих 10-летних детей

Ракетный удар по Умани: русская ракета убила двоих 10-летних детей

11:25 Украина
Ракетный удар РФ по жилому дому в Умани: число жертв выросло до 10, погиб ребенок

Ракетный удар РФ по жилому дому в Умани: число жертв выросло до 10, погиб ребенок

10:39 Украина
РФ била крылатыми ракетами, Искандерами и дронами: в ВСУ назвали вероятные цели

РФ била крылатыми ракетами, Искандерами и дронами: в ВСУ назвали вероятные цели

10:36 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:51

"Великая держава" убивает детей: в МИД разнесли призывы к переговорам с РФ

11:33

Почему 29 апреля нельзя стирать полотенца: приметы и что нельзя делатьВидео

11:25

Ракетный удар по Умани: русская ракета убила двоих 10-летних детейФотоВидео

11:05

Жительница Умани рассказала о первых минутах после попадания российской ракеты в ее домВидео

11:00

Оккупанты разбили дом детства Владимира Остапчука в УманиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:52

Как стирать капроновые колготки в стиральной машине: 10 правил, которые спасут хрупкое изделие

10:39

Ракетный удар РФ по жилому дому в Умани: число жертв выросло до 10, погиб ребенокФотоВидео

10:36

РФ била крылатыми ракетами, Искандерами и дронами: в ВСУ назвали вероятные цели

10:19

Президенты Словакии и Чехии прибыли в Киев для встречи с Зеленским

Реклама
10:16

6 областей Украины накроют заморозки - Укргидрометцентр

10:08

Хорошо или плохо: что говорят о человеке ямочки на щеках

10:02

Пионтковский рассказал, как отличить Путина и его двойников: дело не только во внешности

09:52

Украину встряхнуло землетрясение: где была угроза

09:36

Украинцы получат на 1000 больше к пенсии: кому пересчитали выплатыВидео

09:34

"Ракета попала в дом, мы все в крови": очевидцы показали последствия массированного удара РФВидео

09:32

Смертельное отравление: на Запорожье самоликвидировались 20 оккупантов

09:18

Зачем лавровый лист вешают над кроватью: секрет, о котором знают лишь единицы

09:06

Зеленский наконец переговорил с Си: что прячется за дипломатическим бла-бла-бламнение

08:42

"Ничтожные существа": у Зеленского остро отреагировали на ракетный удар по дому в УманиВидео

08:25

Мощная работа ПВО: ВСУ сбили 21 из 23 крылатых ракет и 2 БПЛА оккупантов

Реклама
08:07

Обстрел Днепра: российская ракета убила молодую мать и ребенка

07:46

Ракеты становятся незаметными для ПВО: оккупанты применяют новую тактику ракетных ударов – ISWВидео

07:18

Ночью в Киеве гремели взрывы: во время воздушной тревоги силы ПВО сбили 11 ракет и два БПЛА

06:43

В Умани российская ракета попала в многоэтажку, разрушен подъезд: есть жертвы и раненыеВидео

06:07

Китай начинает свою игрумнение

05:05

Будут сиять, словно только что из магазина: 6 способов, как легко отбелить белые вещи

04:30

Как избавиться от плесени в частном доме: хитрый фокус творит настоящие чудеса

03:20

Они просто нарасхват: безумные трубочки из лаваша - рецепт за 5 минутВидео

03:10

"РФ откажется от оккупированных территорий": астролог назвала точный месяц окончания кровавой бойниВидео

03:03

Евгений Клопотенко едко парировал оскорбления Рамины Эсхакзай

02:32

Боятся как огня, но это их не останавливает: зачем кошки трогают лапой воду

02:05

Эксперт спрогнозировал, возможен ли жесткий штурм КрымаВидео

01:34

На Донбассе от вражеской мины погиб защитник с Волыни Гайк Хачатрян

00:51

Почему 28 апреля нужно хранить свои тайны за семью замками: приметы и что нельзя делатьВидео

00:30

Виталий Портников. Си-Зеленский: реакция Запада и КремляВидеоблоги

00:04

Незаконный арест и взятие в заложники: США ввели новые санкции против Ирана и РФВидео

27 апреля, четверг
23:35

У Пригожина истерика, он ищет оправдания неудачам оккупантов в Бахмуте - экспертВидео

22:53

Что можно сделать с кожурой от лимона: зачем морозить и сушить лимонные шкурки

22:43

Нино Катамадзе призналась, на каких условиях готова выступить в Крыму

22:34

Певец-отшельник Андрей Губин показал свой дом

Реклама
22:20

"Я - Примадонна": "обновленный" Киркоров сделал самоуверенное заявление

22:05

Почему нельзя делать тряпки из старых вещей: владельца одежды атакуют несчастья

22:00

Отказалась от украинского гражданства: почему Жанна Бадоева молчит о войнеВидео

21:57

Второй дивизион ЗРК Patriot уже заступил на боевое дежурство в УкраинеВидео

21:56

100 грн за кг потолок: что будет с ценами на гречку в этом годуВидео

21:34

Ольга Сумская удивила подробным фото без макияжа

21:32

30 тысяч гривен военным: в НБУ против возврата доплат защитникамВидео

21:11

Путин хочет "незаметно завербовать" на войну еще 400 тысяч солдат – The Washington PostВидео

20:36

В Минобороны оправдались после нового скандала с ценами на продукты военнымВидео

20:14

Криштиану Роналду бесит Джорджина Родригес: чем недоволен футболист

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять