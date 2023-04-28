Почему 29 апреля нельзя стирать полотенца: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 29 апреля. Все важные приметы и запреты, которые старались не нарушать.
29 апреля церковь почитает память мучениц Агапию, Ирину и Хионию. Наши предки верили, что сегодня замечательный день побыть наедине с собой.
Нельзя в этот день нервничать. Лучше сохранять спокойствие.
29 апреля замечательный день для посадки рассады. Верили, кто посадить капусту, помидоры и огурцы, у того будет огромный урожай.
видео дня
Что нельзя делать 29 апреля
- Нельзя 29 апреля ломать и топтать любые растения. Верили, что можно привлечь болезни в семью.
- Нельзя 29 апреля ругаться, сквернословить и печалится. Считалось, что это принесет большую неудачу.
- Нельзя 29 апреля стирать и гладить постельное белье и полотенца. Верили, что в дом можно привлечь неприятность.
- Нельзя 29 апреля заниматься рукоделием.
- Нельзя 29 апреля выкапывать землю руками. Можно привлечь к себе кожные болезни, справиться с которыми самостоятельно не получится.
Приметы на 29 апреля
- Если гулкий гром, то к богатому урожаю хлеба.
- Если развелось много майских жуков, то будет засуха.
- Если молодые растения активно пьют воду, то сенокос придется на сухие дни.
Смотрите видео о том, что ждет каждый знак зодиака в апреле. Гороскоп от Влада Росса.
Читайте также: