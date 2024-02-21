Почему нельзя спать напротив зеркала: о какой беде предупреждает древняя примета

Ставить зеркало напротив кровати – плохая идея. Наши предки верили, что это может привести к беде.

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Почему нельзя спать напротив зеркала/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Зеркала еще издавна наделялись мистическими характеристиками. Наши предки верили, что этот предмет является границей между земным и потусторонним мирами. Причем издавна считалось, что особенно опасными для человека зеркала были ночью, ведь именно в это время суток просыпались "нечистые силы".

Именно этим объясняется примета, которая говорит о том, что нельзя смотреть в зеркало в темное время суток. Считалось, что есть риск таким образом навлечь на себя смерть. Кроме этого, согласно верованиям наших предков, такие действия могли привести к преждевременному старению человека, вызвать кошмары или стать причиной рождения детей с непривлекательной внешностью.

Также с древности до нашего времени сохранилась еще одна примета, которая гласит, что нельзя спать напротив зеркала. При этом есть не одна причина, объясняющая такой запрет.

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Издавна считалось, что сон напротив зеркала портит семейные отношения, может привести к потере успеха или возникновению болезни, а также мешает одинокому человеку встретить свою вторую половинку.

Согласно другому объяснению, нельзя спать напротив зеркала, потому что оно впитывает в себя весь негатив, а потом этот негатив якобы может "вылиться" на человека, который спит.

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