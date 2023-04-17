Почему нельзя трогать ветки яблони 19 апреля: приметы и очень строгие запреты

Что нельзя делать 19 апреля. Все приметы и строгие запреты, которые старались не нарушать.
19 апреля церковь почитает память святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского.
Верили, что святитель Евтихий получил от Бога дар исцеления. В этот день многие женщины ходили в церковь и просили излечивались от бесплодия.
Евтихий считался покровителем тишины. Потому в этот день старались избегали громких разговоров.
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Также принято было наводить порядок в доме. Вся неделя после Пасхи считается Светлой. Потому принято ходить в гости.
Что нельзя делать 19 апреля
- Запрещено резать ветки деревьев, что может привлечь в жизнь беду. Верили, что так человек обрезает себе счастливую жизнь, особенно, если режет яблоню — символ девичьего счастья.
- Нельзя женщинам рвать цветки яблони. Верили, что так можно оборвать свое семейное счастье.
- Нельзя гнуть и ломать ветки яблонь и березы. Верили, что это приведет к ситуации, когда придется идти против своей воли.
- Нельзя печь пироги с яблоками и орехами.
- Нельзя беременным женщинам ходить с распущенными волосами.
Приметы на 19 апреля
- Если нет ветра в этот день, то ждать ранних урожаев яровых.
- Если утренний туман, то погода до конца апреля будет теплой, даже сказать жаркой.
- Если холодная погода в этот день, то ждать тепла скоро.
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