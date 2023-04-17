Почему нельзя трогать ветки яблони 19 апреля: приметы и очень строгие запреты

Что нельзя делать 19 апреля. Все приметы и строгие запреты, которые старались не нарушать.

https://glavred.info/primety/pochemu-nelzya-trogat-vetki-yabloni-19-aprelya-primety-i-ochen-strogie-zaprety-10464127.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 19 апреля / УНИАН

19 апреля церковь почитает память святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского.

Верили, что святитель Евтихий получил от Бога дар исцеления. В этот день многие женщины ходили в церковь и просили излечивались от бесплодия.

Евтихий считался покровителем тишины. Потому в этот день старались избегали громких разговоров.

видео дня

Также принято было наводить порядок в доме. Вся неделя после Пасхи считается Светлой. Потому принято ходить в гости.

Что нельзя делать 19 апреля

Запрещено резать ветки деревьев, что может привлечь в жизнь беду. Верили, что так человек обрезает себе счастливую жизнь, особенно, если режет яблоню — символ девичьего счастья. Нельзя женщинам рвать цветки яблони. Верили, что так можно оборвать свое семейное счастье. Нельзя гнуть и ломать ветки яблонь и березы. Верили, что это приведет к ситуации, когда придется идти против своей воли. Нельзя печь пироги с яблоками и орехами. Нельзя беременным женщинам ходить с распущенными волосами.

Приметы на 19 апреля

Если нет ветра в этот день, то ждать ранних урожаев яровых.

Если утренний туман, то погода до конца апреля будет теплой, даже сказать жаркой.

Если холодная погода в этот день, то ждать тепла скоро.

Читайте также"Будьте осторожны на этой неделе": астролог предупредила об эскалации в войне

Читайте также: