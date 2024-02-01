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Потеряете счастье и достаток: что нельзя выносить из дома 2 февраля

Ангелина Подвысоцкая
1 февраля 2024, 15:45
Что можно делать 2 февраля. Важные запреты и приметы, которые исцелят от болезней.
приметы, погода
Что нельзя делать 2 февраля / фото: depositphotos.com/ua

2 февраля церковь отмечает Сретение Господне. Это произошло через 40 дней после Рождества Христов, когда родители принесли маленького Иисуса в храм, чтобы посвятить сына Богу. Они принесли двух голубей в качестве дара по закону Моисея. Этот день считается встречей Ветхого и Нового Завета - древнего мира с христианством.

В храме к семейству подошел старик Симеон, который ждал встречи 300 лет. Он знал, что Мария держит на руках того самого Мессию. Также в церкви была вдова по имени Анна, которая рассказала горожанам о явлении Мессии.

Что можно делать 2 февраля

  • В этот день нужно сходить в храм. Там стоит помолиться, освятить свечи и воду. В молитвах стоит попросить о семейном благополучии, здоровье и исцелении больных.
  • В этот день стоит зажечь свечу дома во время молитвы и освятить дом священной водой. Больным людям стоит выпить целебную воду.

Что нельзя делать 2 февраля

1. Нельзя 2 февраля шить, вязать и вышивать. Этот день является важным праздником.

видео дня

2. Нельзя 2 февраля ругаться и злословить. Если нарушить запрет, то ссора затянется надолго.

3. Нельзя 2 февраля выносить мусор. Предки верили, что так можно вынести из дома весь достаток и счастье.

Приметы 2 февраля

  • Если в этот день пасмурная погода, то будут суровые морозы.
  • Если в этот день идет снег, то весной будет много дождей.
  • Если в этот день ясная погода, то будет хороший урожай.
  • Если в этот день оттепель, то весна придет поздно.

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приметы
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