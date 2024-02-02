Не надевайте одежду такого цвета 3 февраля, чтобы не было беды - приметы

Что нельзя делать 3 февраля. Важные запреты и приметы, которые уберегут от неприятностей и проблем.
3 февраля церковь почитает память святого Симеона и Святой пророчицы Анны. Они были праведными людьми и жили в Иерусалиме во время рождения Иисуса Христа. Их считают последними пророками Ветхого Завета. Они предсказали, что Иисус станет светом для каждого христианина. Симеон и Анна пришли в храм на 40-й день после рождения Христа. Симеон взял Иисуса на руки и прославил Бога, а Анна рассказала всем о рождении Мессии.
Что можно делать 3 февраля
- В этот день нужно молиться. У святых стоит просить о здоровье и благополучие детей.
- В этот день супругам нужно взяться за руки, выйти во двор и сказать: "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу". После этого им вместе нужно встряхнуть с деревьев иней. Предки верили, что этот обряд поможет укрепить брак.
- В этот день нужно вспоминать добрым словом всех, кто когда-либо помогал человеку.
Что нельзя делать 3 февраля
1. Нельзя 3 февраля лениться. Если нарушить запрет, то в жизни начнется суета.
2. Нельзя 3 февраля брать и давать деньги взаймы. Иначе у вас будут финансовые проблемы.
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3. Нельзя 3 февраля носить вещи черного цвета. Они могут навлечь на человека неприятности.
Приметы 3 февраля
- Если в этот день сильный ветер, то скоро придет оттепель.
- Если в этот день лежит снег, то лето будет дождливым.
- Если в этот день громко чирикают воробьи, то скоро придет весна.
- Если в этот день холодно и сухо, то август будет жарким.
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