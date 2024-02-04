Что съесть 5 февраля, чтобы исцелиться от болезней: важные приметы дня

Что нельзя делать 5 февраля. Очень строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем.

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Что нельзя делать 5 февраля / фото: pexels

5 февраля церковь почитает память святой мученицы Агафьи. Она родилась в богатой и благородной семье. Родители воспитали дочь в христианской вере.

В ІІІ веке в Сицилии император Деций устроил гонения на христиан. Гонитель Квинтиян увидел красоту девушки и захотел взять ее в жены, но она отказала ему. Он приказал арестовать ее и подвергнуть жестким пыткам. Агафья страдала, но не отреклась от веры. Бог послал ей ангела, который исцелил ее раны и поддержал ее дух. Агафья умерла от отрыва груди железными клещами.

Что можно делать 5 февраля

В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить об исцелении заболеваний, защите от клеветы и ненависти.

В этот день стоит освятить хлеб с солью. Он сможет защитить от болезней.

В этот день нужно убраться в доме и хлевах.

В этот день нужно вспомнить усопших родственников. Говорить о них стоит лишь самое хорошее.

Что нельзя делать 5 февраля

1. Нельзя 5 февраля отказывать в помощи нищим и бездомным. Иначе в вашей жизни могут появиться проблемы.

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2. Нельзя 5 февраля нельзя покидать свой дом. Предки верили, что это может принести беду и болезни.

3. Нельзя 5 февраля стричься одиноким парням и незамужним девушкам. Считается, что они круглый год будут одинокими.

Приметы 5 февраля

Если в этот день на улице мороз, то весна будет ранней.

Если на улице нет снега, то лето будет засушливым.

Если в этот день снегопад, то будет потепление.

Если в этот день погода теплая, то холодов больше не будет.

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