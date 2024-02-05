Не делайте это перед зеркалом, чтобы не навлечь беду: что нельзя делать 6 февраля

6 февраля церковь почитает память святого Вукола Смирнского. Он был греческого происхождения из морского города Мира в Малой Азии. Святой был учеником Иоанна Богослова и стал ранним христианским епископом. Он ревностно трудился над спасением верных. Господь наградил Вукола даром исцеления и другими чудесными умениями.
Вукола преследовали по приказу императора Диоклетиана, позже его поймали и подвергли жестким пыткам. Во время правления Константина Великого святого освободили. Вукол участвовал в первом Никеисском соборе, где его ударил по лицу еретик Арий. Святого похоронили в церкви в Мире, но позже купцы украли его мощи и отвезли в Бари.
Что можно делать 6 февраля
- В этот день стоит помолиться. У святого нужно просить об укреплении иммунитета и организма. Также можно попросить об исцелении от болезней своих родных.
- В этот день нужно поставить ведро с теплой водой возле коровы, если она отелилась. Считалось, что так у коровы будет теплое молоко.
Что нельзя делать 6 февраля
1. Нельзя 6 февраля давать и брать деньги взаймы. Если нарушить запрет, то вы сами можете оказаться в тяжелой финансовой ситуации.
2. Нельзя 6 февраля брать в руки разбитое зеркало. Иначе вы можете сломать свою судьбу.
3. Нельзя 6 февраля выносить мусор из дома. Предки верили, что так можно потерять радость и счастье.
4. Нельзя 6 февраля вступать в конфликт с родными. Иначе вы можете надолго испортить отношения с ними.
Приметы 6 февраля
- Если в этот день на улице мороз, то весна будет теплой.
- Если в этот день оттепель, то лето будет жаркое и дождливое.
- Если в этот день по земле стелется туман, то день будет солнечным.
- Если в этот день птицы сидят на верхушках деревьев, то скоро будет тепло.
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