Не делайте это перед зеркалом, чтобы не навлечь беду: что нельзя делать 6 февраля

Что можно делать 6 февраля. Важные запреты и приметы, которые могут исцелить вас от болезней.

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Что нельзя делать 6 февраля / фото: pixabay

6 февраля церковь почитает память святого Вукола Смирнского. Он был греческого происхождения из морского города Мира в Малой Азии. Святой был учеником Иоанна Богослова и стал ранним христианским епископом. Он ревностно трудился над спасением верных. Господь наградил Вукола даром исцеления и другими чудесными умениями.

Вукола преследовали по приказу императора Диоклетиана, позже его поймали и подвергли жестким пыткам. Во время правления Константина Великого святого освободили. Вукол участвовал в первом Никеисском соборе, где его ударил по лицу еретик Арий. Святого похоронили в церкви в Мире, но позже купцы украли его мощи и отвезли в Бари.

Что можно делать 6 февраля

В этот день стоит помолиться. У святого нужно просить об укреплении иммунитета и организма. Также можно попросить об исцелении от болезней своих родных.

В этот день нужно поставить ведро с теплой водой возле коровы, если она отелилась. Считалось, что так у коровы будет теплое молоко.

Что нельзя делать 6 февраля

1. Нельзя 6 февраля давать и брать деньги взаймы. Если нарушить запрет, то вы сами можете оказаться в тяжелой финансовой ситуации.

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2. Нельзя 6 февраля брать в руки разбитое зеркало. Иначе вы можете сломать свою судьбу.

3. Нельзя 6 февраля выносить мусор из дома. Предки верили, что так можно потерять радость и счастье.

4. Нельзя 6 февраля вступать в конфликт с родными. Иначе вы можете надолго испортить отношения с ними.

Приметы 6 февраля

Если в этот день на улице мороз, то весна будет теплой.

Если в этот день оттепель, то лето будет жаркое и дождливое.

Если в этот день по земле стелется туман, то день будет солнечным.

Если в этот день птицы сидят на верхушках деревьев, то скоро будет тепло.

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