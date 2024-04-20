УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Потеряете все деньги: что нельзя делать 21 апреля - приметы

Ангелина Подвысоцкая
20 апреля 2024, 16:42
Что можно делать 21 апреля. Важные приметы и запреты, которые уберегут от проблем во многих сферах жизни.
приметы, погода
Что нельзя делать 21 апреля / фото: pixabay

21 апреля церковь почитает память священномученика Януария, преподобного Прокла и других. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Януарий был епископом Беневентским в Италии. Во время гонений на христиан, которые устроил император Диоклетиан, его арестовали и подвергли жестким мучениям, после чего он умер.

Преподобный Прокл был патриархом Константинопольским. Он был известен своими проповедями и богословскими произведениями. Прокл также был учеником Иоанна Златоустого.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 21 апреля.

видео дня

Что можно делать 21 апреля

  • В этот день можно устраивать гуляния и танцы вокруг цветущей яблони. Считается, что это притянет хорошую энергию и счастье.
  • В этот день пожилым людям нужно ранним утром пойти на край села. Там стоит произнести разные заговоры от темных сил.
  • В этот день нужно обратить внимание на сон, который приснился. Предки верили, что такой сон о чем-то предупреждает.

Что нельзя делать 21 апреля

1. Нельзя 21 апреля купаться в водоеме. Считается, что это притянет проблемы на работе.

2. Нельзя 21 апреля вредить растениям. Предки верили, что если нарушить запрет, то вы потеряете все деньги.

Приметы 21 апреля

  • Если в этот день цветет черемуха, то лето будет теплым.
  • Если в этот день летает пух из тополя, то можно начинать сажать огурцы.
  • Если этим утром облачно, то в полдень будет гроза.
  • Если в этот день береза распустила листья раньше клена, то лето будет сухим.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Реклама

Главное за день

"Этот тип нас боится": Зеленский высмеял трусливого и неуверенного Путина

"Этот тип нас боится": Зеленский высмеял трусливого и неуверенного Путина

17:55 Украина
Украина не устоит: Зеленский раскрыл худший сценарий и предупредил о новой войне

Украина не устоит: Зеленский раскрыл худший сценарий и предупредил о новой войне

16:58 Украина
В Одессе прогремели мощные взрывы: россияне ударили по жилых домах

В Одессе прогремели мощные взрывы: россияне ударили по жилых домах

16:48 Украина
Все главные новости

Популярное

Сами притянете проблемы: мольфар сказал, что никогда нельзя делать с полотенцем 9658

Сами притянете проблемы: мольфар сказал, что никогда нельзя делать с полотенцем

После визита в Китай: Шольц выступил с заявлением о конце войны в Украине 7833

После визита в Китай: Шольц выступил с заявлением о конце войны в Украине

Наглая Украина игнорирует предостережения США и отказывается умирать 2686

Наглая Украина игнорирует предостережения США и отказывается умирать

Россияне убили сестру популярного украинского певца в Одессе 2515

Россияне убили сестру популярного украинского певца в Одессе

Последние новости

18:34

"Только благодарен за это": Зеленский сделал громкое заявление о войсках НАТО в Украине

17:55

"Этот тип нас боится": Зеленский высмеял трусливого и неуверенного Путина

16:58

Украина не устоит: Зеленский раскрыл худший сценарий и предупредил о новой войне

16:48

В Одессе прогремели мощные взрывы: россияне ударили по жилых домахФото

16:42

Потеряете все деньги: что нельзя делать 21 апреля - приметы

Украине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - КлочокУкраине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - Клочок
16:41

Россия способна воевать не менее двух лет: в WP раскрыли возможности врага

16:31

Как не стать жертвой обмана: почему в пресервах нет костей - хитрость производителей

15:52

РФ может "продавить" фронт: офицер ВСУ назвал самые опасные направления

15:32

Убийство полицейского в Винницкой области: в ВСУ подтвердили причастность военныхВидео

Реклама
15:00

Гороскоп на май 2024 для Раков: тайные свидания и поездка за границуВидео

14:59

6-летний мальчик остался сиротой: ракета РФ убила всю семью на ДнепропетровщинеФото

14:55

Угроза атаки на Харьков и Сумы: у границ десятки тысяч штурмовиков РФ – эксперт

14:18

Украину накрывает новый мощный циклон: будут сильные дожди, ветер и холод

14:16

Разведусь: Виктор Павлик угрожал своей молодой жене расставанием из-за одного моментаВидео

14:13

Для чего хитрые корейцы кладут чайные пакетики в обувь: причина удивитВидео

14:06

Гороскоп на май 2024 для Близнецов: прибыль, наследство и подарки судьбыВидео

13:46

Помощь на $60 млрд: СМИ узнали, что и когда Пентагон готов перебросить в Украину

13:38

И следа не останется: 3 лучших варианта, как удалить старое пятно от жира

13:31

Ветки будут ломиться от плодов: назван идеальный сосед груши для богатого урожая

13:30

Страшнее нет: украинская актриса рассказала о предательнице Байрак

Реклама
13:08

Уничтожение российского Ту-22М3: в британской разведке рассказали, чем сбили самолет

12:44

Близкий друг Пугачевой трусливо открестился от нее

12:38

РФ ударила по Украине баллистикой: что известно о прилетах в трех областях

12:19

Под ударом 8 областей: новые детали ночного удара по критическим объектам РФ

11:59

Россияне убили сестру популярного украинского певца в Одессе

11:55

Кочаны будут большими и сочными: как вырастить салат Айсберг в домашних условиях

11:46

Под угрозой три крупных города: в ВСУ назвали направление нового наступления РФ

11:34

Злата Огневич запостила фото, которое явно дало понять беременна она или нет

11:26

Доступ к онлайн-казино для военных запретят: Зеленский подписал указ

11:25

В Винницкой области ночью расстреляли полицейских: погиб 20-летний правоохранительВидео

10:46

В Херсоне прогремел мощный взрыв: большинство областей Украины накрыла воздушная тревога

10:40

В РФ впервые официально заявили о намерении захватить Харьков: в ISW оценили угрозу

09:58

Оккупанты ночью запустили по Украине 7 ракет: сбить удалось не все

09:57

После визита в Китай: Шольц выступил с заявлением о конце войны в Украине

09:57

Глазурь будет идеальной: как правильно взбить белки для паски

09:50

Пэрис Хилтон впервые показала дочку

09:23

Гороскоп на завтра 21 апреля: Львам - исполнение желаний, Козерогам - невероятная удача

09:21

Израиль, а так можно было?!..мнение

09:09

Россию ночью массированно атаковали дроны: были взрывы и пожары в 8 областяхВидео

09:00

Церковный праздник 21 апреля: что запрещено делать в день преподобной Марии

Реклама
08:54

Вызов для ВСУ: в США назвали причины быстрого продвижения РФ возле Часового Яра

08:50

Жучки в крупах: откуда они берутся и как от них избавиться

08:15

РФ ночью ударила ракетами по Запорожью: поврежден объект инфраструктуры

07:20

В Одессе ранним утром прогремел взрыв: стали известны последствия

07:10

Загадка для самых внимательных: нужно найти змею за 8 секунд

06:46

Наглая Украина игнорирует предостережения США и отказывается умиратьмнение

04:42

Лук будет свежим месяцами: женщина поделилась гениальным способом хранения

04:10

"Большая проблема": полковник ВСУ назвал условие отступления из Часового Яра

03:10

"Это возможность для Путина": политолог сказал, сколько РФ еще будет продолжать войну

02:00

Лопес хочет детей от Аффлека: как отреагировал оскароносный артист

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять