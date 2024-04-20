Потеряете все деньги: что нельзя делать 21 апреля - приметы

Что можно делать 21 апреля. Важные приметы и запреты, которые уберегут от проблем во многих сферах жизни.

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Что нельзя делать 21 апреля / фото: pixabay

21 апреля церковь почитает память священномученика Януария, преподобного Прокла и других. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Януарий был епископом Беневентским в Италии. Во время гонений на христиан, которые устроил император Диоклетиан, его арестовали и подвергли жестким мучениям, после чего он умер.

Преподобный Прокл был патриархом Константинопольским. Он был известен своими проповедями и богословскими произведениями. Прокл также был учеником Иоанна Златоустого.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 21 апреля.

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Что можно делать 21 апреля

В этот день можно устраивать гуляния и танцы вокруг цветущей яблони. Считается, что это притянет хорошую энергию и счастье.

В этот день пожилым людям нужно ранним утром пойти на край села. Там стоит произнести разные заговоры от темных сил.

В этот день нужно обратить внимание на сон, который приснился. Предки верили, что такой сон о чем-то предупреждает.

Что нельзя делать 21 апреля

1. Нельзя 21 апреля купаться в водоеме. Считается, что это притянет проблемы на работе.

2. Нельзя 21 апреля вредить растениям. Предки верили, что если нарушить запрет, то вы потеряете все деньги.

Приметы 21 апреля

Если в этот день цветет черемуха, то лето будет теплым.

Если в этот день летает пух из тополя, то можно начинать сажать огурцы.

Если этим утром облачно, то в полдень будет гроза.

Если в этот день береза распустила листья раньше клена, то лето будет сухим.

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