Приметы на 14 марта: что нельзя делать и как уберечь семью от беды

Что нельзя делать 14 марта / pixabay

14 марта почитают память преподобной Евдокии, в народе - Явдохи. Ассоциируется это имя с покровительством земной природы и знаменует пробуждение жизненной силы земли.

Считалось, что святая хранит ключи от весенних вод, так нужных для будущего урожая. В этот день просыпается от зимней спячки сурок, выходит на свет, свистит три раза, а потом опять ложится на второй бок и так спит до самого Благовещения.

14 марта нужно обязательно принести в дом талую воду. Ею умыть детей и взрослых. А если умыться на Евдокию молоком, будете с красивым лицом весь год.

Чтобы весь год в доме было счастье, стоит обрызгать стены талой водой.

Что нельзя делать 14 марта

Нельзя ругаться с близкими 14 марта.

Нельзя строить планы на будущее, они не осуществляться.

Нельзя 14 марта отправляться в дальнюю дорогу. Ничего хорошего она не принесет.

Приметы на 14 марта

Если на Евдокии 14 марта солнечно и тепло, то всю весну погода будет хорошая.

Если солнечный день 14 марта, то будет урожай зерновых, грибов и тыквенных культур.

Если теплый день 14 марта, то лето будет жарким.

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