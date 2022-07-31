Приметы на 2 августа: какие 3 вещи нельзя делать в день Ильи, чтобы не привлечь беду

Как привлечь деньги в день Ильи 2 августа.
2 августа церковь почитает память пророка Ильи, которого по важности приравнивают к Николаю Чудотворцу.
Илья также совершал чудеса, пророчествовал. В этот особый день святому принято молиться о достатке и здоровье и категорически нельзя купаться.
В Ильин день 2 августа принято проводить в кругу семьи. В церкви святого пророка просили о даровании семейного благополучия и плодородия, о скором появлении детей.
На Ильи-пророка нужно собирать лекарственные травы и плоды, считалось, что они набирались особой силы.
До наступления Ильина дня нужно принять различные меры предосторожности, чтобы защитить дом, хозяйство и посевы от стихии - ливня, града, молнии, сильного ветра.
Что нельзя делать 2 августа в Ильин день
Нельзя купаться в открытых водоемах. Можно привлечь болезни и страдания.
Нельзя 2 августа ходить на рыбалку.
Нельзя 2 августа работать в поле и убирать в доме. Любые работы с землей могут привести к гибели урожая.
Нельзя 2 августа кричать и ругаться.
Нельзя 2 августа ходить в салон красоты.
Приметы на 2 августа в Ильин день
Если дождливый день на Ильи, то в этом году будет немного пожаров.
Если попасть под дождь на Ильи, можно получить запас здоровья на целый год.
Как привлечь деньги в дом 2 августа
Возьмите любую монету номиналом пять (гривен, копеек, центов) и произнесите над ней специальные слова.
"Илья щедрый, расщедрись, достатком и богатством для моего рода одарись. Есть у меня пятак неразменный, пусть тот пятак народит мне не одну десятку, твои десятки народят мне денежные достатки. Нищету и неудачу Перун Громовержец уволок, а достаток и Удачу моему роду Илья Пророк приволок".
Хранить монетку в кошельке или сумке.
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