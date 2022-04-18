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Приметы на 20 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великую среду 2022

18 апреля 2022, 20:10

Великая среда 2022 - о чем важно знать 20 апреля.

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Что нельзя делать 20 апреля / pixabay

Великая среда 20 апреля станет одним из важнейших дней предпасхальной Страстной недели. В этот день самым большим грехом является предательство, поэтому нужно каяться и исповедоваться.

В этот день в храмах прославляют покаявшуюся Марию Магдалину и проклинают предательство Иуды.

На вечерней службе совершается Таинство исповеди, на котором можно попросить о прощении всех грехов.

В Великую среду 20 апреля нужно обязательно убрать в доме, вынести мусор и вымыть полы.

В этот день нужно купить все продукты для приготовления куличей и яйца.

Поскольку Великий пост продолжается, важно соблюдать его традиции и ограничения. Можно есть в Великую среду: сухофрукты, мед, орехи, сырые овощи, хлеб и соль.

Что нельзя делать 20 апреля в Великую среду

Нельзя 20 апреля громко и шумно веселиться предаваться удовольствиям, веселью.

Нельзя 20 апреля ругаться, ссориться, быть агрессивным.

Нельзя 20 апреля заниматься тяжелым трудом.

Нельзя гадать и играть в азартные игры.

Приметы на 20 апреля в Великую среду

Если холодная ночь и жаркий день 20 апреля, то скоро будет жара.

Если заря красного цвета, то погода будет дождливая и ветреная.

Если в небе резвятся грачи, то после Пасхи 2022 придет тепло.

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