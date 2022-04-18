Приметы на 20 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великую среду 2022

Великая среда 2022 - о чем важно знать 20 апреля.
Великая среда 20 апреля станет одним из важнейших дней предпасхальной Страстной недели. В этот день самым большим грехом является предательство, поэтому нужно каяться и исповедоваться.
В этот день в храмах прославляют покаявшуюся Марию Магдалину и проклинают предательство Иуды.
На вечерней службе совершается Таинство исповеди, на котором можно попросить о прощении всех грехов.
В Великую среду 20 апреля нужно обязательно убрать в доме, вынести мусор и вымыть полы.
В этот день нужно купить все продукты для приготовления куличей и яйца.
Поскольку Великий пост продолжается, важно соблюдать его традиции и ограничения. Можно есть в Великую среду: сухофрукты, мед, орехи, сырые овощи, хлеб и соль.
Что нельзя делать 20 апреля в Великую среду
Нельзя 20 апреля громко и шумно веселиться предаваться удовольствиям, веселью.
Нельзя 20 апреля ругаться, ссориться, быть агрессивным.
Нельзя 20 апреля заниматься тяжелым трудом.
Нельзя гадать и играть в азартные игры.
Приметы на 20 апреля в Великую среду
Если холодная ночь и жаркий день 20 апреля, то скоро будет жара.
Если заря красного цвета, то погода будет дождливая и ветреная.
Если в небе резвятся грачи, то после Пасхи 2022 придет тепло.
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