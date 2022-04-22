Приметы на 23 апреля: что нельзя делать в Великую субботу и как уберечься от беды

Что нельзя делать 23 апреля в Великую субботу / pixabay

23 апреля отмечается Страстная суббота или Великая суббота. Это последний день Великого поста и подготовка к Пасхе 2022.

Поскольку в Украине идет война и введено военное положение власти просят непосещять богослужения и посмотреть онлайн-трансляцию службы на Пасху.

В Великую субботу 2022 принято помогать другим. Также хозяйки готовят угощения и пасхальную корзину. Мы уже рассказывали, что святить в церкви на Пасху 2022 и готовить в пасхальную корзину.

Что нельзя делать 23 апреля в Великую субботу

Нельзя есть пищу, которую приготовили с помощью термической обработки.

Нельзя употреблять спиртные напитки.

Нельзя разговляться с трех часов ночи Страстной субботы до самого утра воскресенья.

Нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя работать в саду.

Нельзя ходить на рыбалку.

Нельзя обижать животных.

Не стоит купаться в этот день.

Нельзя устраивать вечеринки и сильно веселиться, танцевать, петь.

Нельзя в этот день ходить на кладбище.

Нельзя ссориться, драться, ругаться и злословить.

Нельзя отказывать людям, если попросили о помощи.

Нельзя отдавать ничего из дома.

Нельзя одалживать деньги.

Приметы на 23 апреля в Великую субботу

Если в Великую субботу ясно и тепло, то лето будет таким же.

Если пасмурно 23 апреля, то будет плохая погода.

Если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно привлечь счастье на весь год.

Если попросить прощения за свои проступки, то весь год будет удача.

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