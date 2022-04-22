Приметы на 23 апреля: что нельзя делать в Великую субботу и как уберечься от беды

В Великую субботу 2022 принято помогать другим.
23 апреля отмечается Страстная суббота или Великая суббота. Это последний день Великого поста и подготовка к Пасхе 2022.
Поскольку в Украине идет война и введено военное положение власти просят непосещять богослужения и посмотреть онлайн-трансляцию службы на Пасху.
В Великую субботу 2022 принято помогать другим. Также хозяйки готовят угощения и пасхальную корзину. Мы уже рассказывали, что святить в церкви на Пасху 2022 и готовить в пасхальную корзину.
Что нельзя делать 23 апреля в Великую субботу
Нельзя есть пищу, которую приготовили с помощью термической обработки.
Нельзя употреблять спиртные напитки.
Нельзя разговляться с трех часов ночи Страстной субботы до самого утра воскресенья.
Нельзя заниматься рукоделием.
Нельзя работать в саду.
Нельзя ходить на рыбалку.
Нельзя обижать животных.
Не стоит купаться в этот день.
Нельзя устраивать вечеринки и сильно веселиться, танцевать, петь.
Нельзя в этот день ходить на кладбище.
Нельзя ссориться, драться, ругаться и злословить.
Нельзя отказывать людям, если попросили о помощи.
Нельзя отдавать ничего из дома.
Нельзя одалживать деньги.
Приметы на 23 апреля в Великую субботу
Если в Великую субботу ясно и тепло, то лето будет таким же.
Если пасмурно 23 апреля, то будет плохая погода.
Если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно привлечь счастье на весь год.
Если попросить прощения за свои проступки, то весь год будет удача.
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