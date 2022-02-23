Приметы на 24 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Хозяйки 24 февраля убирали в доме, стирали и готовили жаркое.
24 февраля церковь почитает память святого Власия Севастийского, почитаемого в лике священномучеников, епископа города Севастия в римской провинции Каппадокия.
24 февраля в церкви обычно освящают каравай ржаного хлеба и затем скармливают по кусочку всем домашним животным.
Хозяйки убирали в доме, стирали и готовили жаркое. Считалось, у кого в доме будет это блюдо, тому весь год будет сопутствовать удача.
Что нельзя делать 24 февраля
Нельзя 24 февраля лениться.
Нельзя 24 февраля ругаться и много говорить.
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Нельзя 24 февраля отказывать в помощи близким.
Нельзя 24 февраля обижать животных.
Приметы на 24 февраля
Если много снега 24 февраля, то будет теплый май.
Если 24 февраля холодно, то и весна будет дождливой.
Если 24 февраля наступила оттепель, это значит, что холодов больше не будет.
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Автор: Мария Тупик