Приметы на 24 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 24 февраля / pixabay

24 февраля церковь почитает память святого Власия Севастийского, почитаемого в лике священномучеников, епископа города Севастия в римской провинции Каппадокия.

24 февраля в церкви обычно освящают каравай ржаного хлеба и затем скармливают по кусочку всем домашним животным.

Хозяйки убирали в доме, стирали и готовили жаркое. Считалось, у кого в доме будет это блюдо, тому весь год будет сопутствовать удача.

Что нельзя делать 24 февраля

Нельзя 24 февраля лениться.

Нельзя 24 февраля ругаться и много говорить.

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Нельзя 24 февраля отказывать в помощи близким.

Нельзя 24 февраля обижать животных.

Приметы на 24 февраля

Если много снега 24 февраля, то будет теплый май.

Если 24 февраля холодно, то и весна будет дождливой.

Если 24 февраля наступила оттепель, это значит, что холодов больше не будет.

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