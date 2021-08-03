Приметы на 4 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

В этот день также нужно заниматься заготовками, варить компоты, варенья и другие ягодные продукты.
4 августа православная церковь отмечает праздник Марии Магдалины. А в народном календаре 4 августа почитают Марью-Ягодницу или Марью-Искусницу.
Девушки в этот день просят святую Магдалину о неземной красоте. Для того, чтобы стать еще краше, представительницы прекрасного пола вставали рано утром и собирали росу, которой потом омывались. Таким образом можно придать коже здоровый вид и румянец. Также особой популярностью пользовались маски из ягод и трав.
Роса была полезна только для девушек, а вот растения и скот от нее тщательно уберегали. Животных даже не выводили в поле, боясь, что они заболеют или умрут. Большая роса считается бедствием в местах, где растет лен.
В этот день также нужно заниматься заготовками, варить компоты, варенья и другие ягодные продукты.
Что нельзя делать 4 августа
В поле запрещается работать, особенно в грозу. Стихия именно в этот день может нанести колоссальный вред.
Нельзя сметать паутину веником или тряпкой, лучше использовать березовые прутья, оставшиеся после Троицы, тогда в дом можно привлечь благополучие и достаток.
Не стоит ставить в сарае или подвале мышеловки. Дворовой может затаить обиду.
Приметы на 4 августа
- Если 4 августа пришла гроза - жди хорошего и богатого урожая зерна.
- На растениях много росы - урожай льна не порадует.
- На рассвете пришел туман - к теплому и солнечному дню.