Приметы на 4 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

Приметы на 4 августа / pixabay

4 августа православная церковь отмечает праздник Марии Магдалины. А в народном календаре 4 августа почитают Марью-Ягодницу или Марью-Искусницу.

Девушки в этот день просят святую Магдалину о неземной красоте. Для того, чтобы стать еще краше, представительницы прекрасного пола вставали рано утром и собирали росу, которой потом омывались. Таким образом можно придать коже здоровый вид и румянец. Также особой популярностью пользовались маски из ягод и трав.

Роса была полезна только для девушек, а вот растения и скот от нее тщательно уберегали. Животных даже не выводили в поле, боясь, что они заболеют или умрут. Большая роса считается бедствием в местах, где растет лен.

В этот день также нужно заниматься заготовками, варить компоты, варенья и другие ягодные продукты.

Что нельзя делать 4 августа

В поле запрещается работать, особенно в грозу. Стихия именно в этот день может нанести колоссальный вред.

Реклама

Нельзя сметать паутину веником или тряпкой, лучше использовать березовые прутья, оставшиеся после Троицы, тогда в дом можно привлечь благополучие и достаток.

Не стоит ставить в сарае или подвале мышеловки. Дворовой может затаить обиду.

Приметы на 4 августа