Разбить часы, бутылку или чашку: названа самая плохая примета

Какую посуду нельзя хранить в доме / vladtime

Есть множество примет о разбитой посуде, разбитой чашке или зеркале. Все эти вещи в нашем доме несут определенную энергетику. Правда есть вещи, которые если и разбились несут позитив, но зачастую это предостерегает от негативной информации.

Разбить зеркало считается плохой приметой. Как говорили наши предки, разбилось зеркало - жди семь лет несчастий.

Для того, чтобы избежать исполнения этой приметы, нужно не глядя на осколки собирать их (не голыми руками) и выбрасывать в проточную воду.

Разбить тарелку считается счастливой приметой. Если вы разбили тарелку, то ждите удачи во всех делах.

Разбить чашку, бокал или фужер эта примета к счастью. Хорошей приметой считается, если посуда разбилась вдребезги. А если от чашки просто откололся кусочек или отлетела ручка, то ждите потерь.

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Разбить часы считается самым плохим знаком, который сулит застой в делах и невозможность реализации идеи. Он таких часов стоит быстрее избавиться.

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Разбилась бутылка с алкоголем считается самой хорошей приметой. Если бутылка разбилась случайно, это значит, что Высшие силы уберегли вас от страшной беды. Вы разбили бутылку - значит, откупились меньшей неприятностью от большого горя. В этом случае нужно обязательно поблагодарить своего ангела-хранителя.