Самый счастливый день 10 мая: приметы и что нельзя делать

Важные приметы и что нельзя делать 10 мая. Узнайте, почему 10 мая считали счастливым днем.

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Что нельзя делать 10 мая / pixabay

10 мая православные чтят память апостола Симона, который вел праведный образ жизни, помогал людям и старался никогда никого не обижать.

Верили, что святой прославился добрыми делами и чистыми помыслами. Потому 10 мая считали счастливым днем.

Существовало поверье, что 10 мая могут сбыться давние мечты и реализоваться сложные планы, построенные совсем недавно.

видео дня

Обязательно в этот день собирали майские одуванчики и готовили варенье.

Стоит верить, если 10 мая случились неприятности, то они будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда.

Что нельзя делать 10 мая

Нельзя 10 мая много говорить о своих планах. Нельзя 10 мая ругаться. Верили, что можно привлечь неудачи к себе. Нельзя 10 мая выносить мусор вечером. Беды можно навлечь.

Приметы на 10 мая

Если 10 мая идет сильный дождь, то уродится рожь.

Если 10 мая вечером появился туман, то скоро наступит потепление.

Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май.

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