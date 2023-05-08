УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Самый счастливый день 10 мая: приметы и что нельзя делать

Мария Тупик
8 мая 2023, 23:36 обновлено 8 мая, 23:39
5
Важные приметы и что нельзя делать 10 мая. Узнайте, почему 10 мая считали счастливым днем.
весна, приметы 10 мая
Что нельзя делать 10 мая / pixabay

10 мая православные чтят память апостола Симона, который вел праведный образ жизни, помогал людям и старался никогда никого не обижать.

Верили, что святой прославился добрыми делами и чистыми помыслами. Потому 10 мая считали счастливым днем.

Существовало поверье, что 10 мая могут сбыться давние мечты и реализоваться сложные планы, построенные совсем недавно.

видео дня

Обязательно в этот день собирали майские одуванчики и готовили варенье.

Стоит верить, если 10 мая случились неприятности, то они будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда.

Что нельзя делать 10 мая

  1. Нельзя 10 мая много говорить о своих планах.
  2. Нельзя 10 мая ругаться. Верили, что можно привлечь неудачи к себе.
  3. Нельзя 10 мая выносить мусор вечером. Беды можно навлечь.

Приметы на 10 мая

  • Если 10 мая идет сильный дождь, то уродится рожь.
  • Если 10 мая вечером появился туман, то скоро наступит потепление.

Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май.

Читайте также:

приметы
Реклама

Главное за день

Зеленский анонсировал серьезные шаги Украины после доклада Буданова

Зеленский анонсировал серьезные шаги Украины после доклада Буданова

22:39 Украина
Взрывы один за другим: российские оккупанты обстреляли Харьков

Взрывы один за другим: российские оккупанты обстреляли Харьков

22:01 Украина
Все в панике грузят документы: оккупанты срочно бегут из Скадовска - Генштаб

Все в панике грузят документы: оккупанты срочно бегут из Скадовска - Генштаб

21:10 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:36

Самый счастливый день 10 мая: приметы и что нельзя делать

23:18

Россияне изрядно запаниковали: на улицах Москвы появились загадочные меткиВидео

22:39

Зеленский анонсировал серьезные шаги Украины после доклада БудановаВидео

22:38

О чем не догадывались зрители: рак и извилистая судьба победителя Голосу країни-9 Оксаны МухиВидео

22:31

Кто может взять бразды правления в свои руки после Путина: Киселев удивил подробностямиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:07

Оккупанты бегут из Запорожской области: военные РФ массово начали переодеваться в гражданских - мэрВидео

22:01

Взрывы один за другим: российские оккупанты обстреляли ХарьковВидео

21:14

Почему Ольга Фреймут и Маша Ефросинина враждуют: виноват мужчина

21:14

"Нас могут ждать проблемы": Свитан рассказал, насколько ПВО готова к массированной атаке 9 маяВидео

Реклама
21:10

Все в панике грузят документы: оккупанты срочно бегут из Скадовска - Генштаб

20:23

"На сегодня это еще не все": ВСУ мощно продвинулись вперед на Бахмутском направленииВидео

20:14

Иван Яковина. Кремль защищается от Пригожина КадыровымВидеоблоги

20:14

Украину ждет новый выходной в мае: Зеленский обратился к украинцамВидео

20:04

"Умный и бесстрашный воин": в боях под Бахмутом погиб боец Правого сектора Виктор ПанаскоВидео

19:20

Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29Видео

19:20

Кадыров вместо Пригожина под Бахмутом: что на самом деле происходит?мнение

19:08

Жизнь изменится: что значит номер квартиры и как выбрать счастливый ключик

18:50

Ради сохранения военного присутствия: РФ назвали главным препятствием в переговорах Армении с Азербайджаном

18:43

Российский фигурист Костомаров впервые показал фото после нескольких ампутаций конечностей

18:15

Деньги сами потекут в руки: астролог назвал знаки, которые в мае-2023 разбогатеютВидео

Реклама
18:12

Российский шоумен рассказал, почему Королева поддерживает РФ и Тарзана с "двумя извилинами"

18:05

Евровидение 2023: где смотреть первый полуфинал онлайн 9 маяВидео

17:54

Уничтожили всю гуманитарку: россияне запустили ракеты в склад Красного Креста в Одессе

17:52

Головокружительная головоломка: только гении правильно посчитают арбузы за 11 секунд

17:04

Виктор Павлик душевно спел на улице "Шикидым" под гитаруВидео

16:59

Украинские военные в Бахмуте отразили штурм вагнеровцев и продвинулись вперед – боец ВСУВидео

16:56

РФ отправляет на войну музейные экспонаты: CNN узнал о бешеной нехватке вооружения у оккупантовВидео

16:55

Как сделать хороший туалет на даче: ловкий фокус о котором не все знают

16:37

В Ужгороде 8-летнюю девочку с ДЦП едва не выгнали из развлекательного центра из-за инвалидной коляски

16:35

Зачем класть лавровый лист в обувь: примета из седой древности

16:30

СБУ объявило о подозрении артисту-путинисту МашковуВидео

16:27

Чтобы суп не превратился в "кашу": хитрый трюк, как не разварить макароны

16:01

Заморозки будут сильнее: синоптики предупредили о новом похолоданииВидео

15:55

Такую вкуснятину вы еще не пробовали: секретный ингредиент сделает тушеную капусту несравненнойВидео

15:39

РФ планировала Кинжалом взорвать Раду в ответ на удар дрона по Кремлю – Свитан

15:32

Как пить фруктовый чай: новые знания о необычном напитке ошеломятВидео

15:18

Украинская певица накинулась на Таисию Повалий: "Пой калинку-малинку"

15:10

Как отказаться от повестки законно: юрист указал на 3 ошибки военкоматовВидео

14:59

Танки РФ пойдут на Кремль: Киселев раскрыл вероятный сценарий переворота в МосквеВидео

14:55

"Стены нет, от мебели – лишь куски": киевляне из поврежденной дроном квартиры рассказали, как выжилиФотоВидео

Реклама
14:23

Безумный тест для гениев: только люди с высоким IQ могут заметить ошибку на изображении столовой

14:15

Самое любимое блюдо короля Чарльза ІІІ: такой рецепт ему готовят каждое утром - пошаговая инструкцияВидео

13:55

Алла Пугачева на похоронах Юдашкина стала жертвой ограбления - подозревают ПесковаВидео

13:32

Ракетные удары по Украине: у Зеленского приняли решение об усилении защиты от атак РФ

13:12

"Что бы не случилось, я с тобой": Потап и Настя помирились

13:08

В Приднестровье перепугано попросили Россию прислать еще "миротворцев"Видео

12:59

Эвакуировал раненых: под Бахмутом от российского снаряда погиб военный медик

12:46

"Спор РФ и Запада": после встречи с Путиным у Эрдогана опозорились заявлением насчет войны

12:41

В Пенсионном фонде рассказали, как пересчитывают пенсии миллионам украинцевВидео

12:28

В боях за Бахмут погиб украинский режиссер и руководитель детского театра "Сказка"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять