Соберете гору вкуснейших огурцов летом: приметы на 27 мая и что нельзя делать

Что нельзя делать 27 мая и как привлечь удачу. Все важные приметы дня.
27 мая церковь почитает память Сидора Бокогрея. Верили, что с этого дня прекращают дуть холодные северные ветра и наступает долгожданное тепло.
Считалось, что на Сидора Бокогрея прилетали ласточки и стрижи, которые несли на своих крыльях тепло. Ранее возвращение птиц сулило счастливый год.
Что можно делать 27 мая
- На Сидора Бокогрея принято сажать лен и огурцы. Согласно приметам, огуречная рассада, высаженная в этот день, дает очень хороший урожай. Верили, что огурцы удивят огромным урожаем и невероятным вкусом.
- 27 мая принято заниматься любыми садовыми и огородническими работами. Верили, что все пойдет во благо.
Что нельзя делать 27 мая
- Нельзя обсуждать важные дела за столом. Верили, что договориться не получиться.
- Нельзя 27 мая спать на одной подушке. Это может привести к путанице мыслей. Нельзя 27 мая ругаться и ссориться. Верили, что к неурядицам и препятствиям.
- Нельзя 27 мая возвращаться домой. Можно попасть в неприятности.
Приметы на 27 мая
- Если на Сидора день солнечный и ясный, то ждать богатого урожая огурцов.
- Если погода холодная, то и лето будет таким же.
- Если 27 мая закуковала кукушка, то крестьяне шли сеять лен.
- Если 27 мая увидеть ласточку, то год будет удачным.
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