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Соберете гору вкуснейших огурцов летом: приметы на 27 мая и что нельзя делать

Мария Тупик
25 мая 2023, 20:10
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Что нельзя делать 27 мая и как привлечь удачу. Все важные приметы дня.
весна, приметы
Что нельзя делать 27 мая / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

27 мая церковь почитает память Сидора Бокогрея. Верили, что с этого дня прекращают дуть холодные северные ветра и наступает долгожданное тепло.

Считалось, что на Сидора Бокогрея прилетали ласточки и стрижи, которые несли на своих крыльях тепло. Ранее возвращение птиц сулило счастливый год.

Что можно делать 27 мая

  • На Сидора Бокогрея принято сажать лен и огурцы. Согласно приметам, огуречная рассада, высаженная в этот день, дает очень хороший урожай. Верили, что огурцы удивят огромным урожаем и невероятным вкусом.
  • 27 мая принято заниматься любыми садовыми и огородническими работами. Верили, что все пойдет во благо.

Что нельзя делать 27 мая

  1. Нельзя обсуждать важные дела за столом. Верили, что договориться не получиться.
  2. Нельзя 27 мая спать на одной подушке. Это может привести к путанице мыслей. Нельзя 27 мая ругаться и ссориться. Верили, что к неурядицам и препятствиям.
  3. Нельзя 27 мая возвращаться домой. Можно попасть в неприятности.

Приметы на 27 мая

  • Если на Сидора день солнечный и ясный, то ждать богатого урожая огурцов.
  • Если погода холодная, то и лето будет таким же.
  • Если 27 мая закуковала кукушка, то крестьяне шли сеять лен.
  • Если 27 мая увидеть ласточку, то год будет удачным.

видео дня

Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май:

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