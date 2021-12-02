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В них верят даже богачи: какие вещи привлекут невероятную удачу и богатство в 2022 году

2 декабря 2021, 21:59

Эти простые приметы способны уберечь вас от неприятностей в Новом году.

Новый год 2022
Как привлечь удачу в Новый год 2022 / pixabay

Новый год 2022 - это радость, смех и веселье. Чтобы вашей жизни всегда был успех и удача, нужно встретить год Тигра с улыбкой, тогда вы привлечете в свою жизнь богатство.

Специалисты назвали вещи, которые способны изменить всю вашу жизнь. Отмечается, что Новый год 2022 нужно отмечать в компании близких людей и под бой курантов обязательно взорвать хлопушку. Именно этот ритуал поможет обрести невероятные эмоции в будущем году.

Чтобы весь год быть здоровым, стоит 1 января набрать в чашку снега и умыться талой водой.

Неожиданно встретили 31 декабря человека, который вызывает у вас гнев, то весь год будете страдать от появления недоброжелателей.

Специалисты отмечают, что до Нового года нужно выбросить все ненужные вещи. Тогда финансовая удача будет на вашей стороне.

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А вот богатые люди всегда одевают одежду в новогоднюю ночь с карманами. В каждый из них стоит положить купюру и загадать желание. Но эта примета работает только тогда, когда у вас нет долгов.

Если в новогоднюю ночь у вас неожиданна порвалась одежда, вас ждет небывалая удача в 2022 году.

Эксперты также отметили, что если на Новый год у вас упала елка или разбилась игрушка, ваш дом потеряет всю положительную энергию, и предвещает распад семьи. А если поругаться в Новый год, то это к неприятностям.

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