Великий вторник 2023: приметы и 2 строгих запрета для каждой женщины

В Великий вторник принято стирать, шить, убирать, вещи в доме. Что нельзя делать 11 апреля.

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Что нельзя делать в Великий вторник 2023 / УНИАН

11 апреля в 2023 году христиане восточного обряда отмечают Великий вторник – один из важных дней на Страстной неделе.

Традиционно в этот день закупают продукты для празднования Пасхи и делают все необходимое, что связано с одеждой.

В Великий вторник принято стирать, шить, убирать, вещи в доме.

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Также отдавали старые вещи тем, кто нуждается. Раньше было принято в Великий вторник готовить наряды, в которых семья пойдет в храм на Пасху.

После того как в шкафу появится место, можно покупать новую одежду, которая, по приметам, долго прослужит, если ее купить во Второй день Страстной недели.

Что нельзя делать 11 апреля в Великий вторник

Нельзя 11 апреля играть свадьбы и венчаться.

Нельзя в Великий вторник устраивать шумные гуляния, застолья.

Нельзя в Великий вторник ругаться, обижаться и совершать глупые поступки.

Что можно есть в Великий вторник 2023

В этот день верующие соблюдают строгий пост. Согласно церковному уставу разрешается употреблять сырую пищу растительного происхождения:

хлеб,

воду,

соль,

сырые овощи и фрукты,

сухофрукты,

мед,

орехи.

Приметы на Великий вторник

Если в этот день сыро, идет снег или дождь, тогда летом будет богатый урожай грибов.

Если лежит снег, то нужно умыться им. Можно защитить себя от болезней.

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