Великий вторник 2023: приметы и 2 строгих запрета для каждой женщины

11 апреля в 2023 году христиане восточного обряда отмечают Великий вторник – один из важных дней на Страстной неделе.
Традиционно в этот день закупают продукты для празднования Пасхи и делают все необходимое, что связано с одеждой.
В Великий вторник принято стирать, шить, убирать, вещи в доме.
Также отдавали старые вещи тем, кто нуждается. Раньше было принято в Великий вторник готовить наряды, в которых семья пойдет в храм на Пасху.
После того как в шкафу появится место, можно покупать новую одежду, которая, по приметам, долго прослужит, если ее купить во Второй день Страстной недели.
Что нельзя делать 11 апреля в Великий вторник
- Нельзя 11 апреля играть свадьбы и венчаться.
- Нельзя в Великий вторник устраивать шумные гуляния, застолья.
- Нельзя в Великий вторник ругаться, обижаться и совершать глупые поступки.
Что можно есть в Великий вторник 2023
В этот день верующие соблюдают строгий пост. Согласно церковному уставу разрешается употреблять сырую пищу растительного происхождения:
- хлеб,
- воду,
- соль,
- сырые овощи и фрукты,
- сухофрукты,
- мед,
- орехи.
Приметы на Великий вторник
- Если в этот день сыро, идет снег или дождь, тогда летом будет богатый урожай грибов.
- Если лежит снег, то нужно умыться им. Можно защитить себя от болезней.
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