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Великий вторник 2023: приметы и 2 строгих запрета для каждой женщины

Мария Тупик
10 апреля 2023, 18:18 обновлено 10 апреля, 18:22
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В Великий вторник принято стирать, шить, убирать, вещи в доме. Что нельзя делать 11 апреля.
весна, приметы,
Что нельзя делать в Великий вторник 2023 / УНИАН

11 апреля в 2023 году христиане восточного обряда отмечают Великий вторник – один из важных дней на Страстной неделе.

Традиционно в этот день закупают продукты для празднования Пасхи и делают все необходимое, что связано с одеждой.

В Великий вторник принято стирать, шить, убирать, вещи в доме.

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Также отдавали старые вещи тем, кто нуждается. Раньше было принято в Великий вторник готовить наряды, в которых семья пойдет в храм на Пасху.

После того как в шкафу появится место, можно покупать новую одежду, которая, по приметам, долго прослужит, если ее купить во Второй день Страстной недели.

Что нельзя делать 11 апреля в Великий вторник

  • Нельзя 11 апреля играть свадьбы и венчаться.
  • Нельзя в Великий вторник устраивать шумные гуляния, застолья.
  • Нельзя в Великий вторник ругаться, обижаться и совершать глупые поступки.

Что можно есть в Великий вторник 2023

В этот день верующие соблюдают строгий пост. Согласно церковному уставу разрешается употреблять сырую пищу растительного происхождения:

  • хлеб,
  • воду,
  • соль,
  • сырые овощи и фрукты,
  • сухофрукты,
  • мед,
  • орехи.

Приметы на Великий вторник

  • Если в этот день сыро, идет снег или дождь, тогда летом будет богатый урожай грибов.
  • Если лежит снег, то нужно умыться им. Можно защитить себя от болезней.

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