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Всего 1 действие принесет успех каждому 4 мая: приметы и что нельзя делать

Мария Тупик
2 мая 2023, 23:53 обновлено 2 мая, 23:55
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Что нельзя делать 4 мая. Все приметы и запреты, которые могут привлечь неприятности.
весна, приметы
Что нельзя делать 4 мая / pixabay

4 мая церковь почитает память священномученика Януария, являющегося покровителем Неаполя.

Священномученик Януарий является одним из важнейших святых в католическом и православном мирах. Считается, что он может выполнить любую просьбу три раза в год и в день его почтения.

В этот день было принято составлять планы на ближайшее время. Верили, что они обязательно сбудутся.

видео дня

Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.

Что нельзя делать 4 мая

  1. Нельзя много работать. Верили, что можно проблемы привлечь, если не экономить свои силы.
  2. Нельзя 4 мая совершать дорогостоящие покупки.
  3. Нельзя 4 мая отправляться в дальнюю дорогу. В этот день следует быть особенно осторожными с техникой и транспортом.

Приметы на 4 мая

  • Если дождь 4 мая идет из высоких облаков, то земля пропитается влагой хорошо.
  • Если первый гром звучит сильно и гулко, то ждать богатого урожая хлеба.
  • Если мелкий дождь 4 мая идет медленно, то будет ненастье.

Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май.

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