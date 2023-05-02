Всего 1 действие принесет успех каждому 4 мая: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 4 мая. Все приметы и запреты, которые могут привлечь неприятности.
4 мая церковь почитает память священномученика Януария, являющегося покровителем Неаполя.
Священномученик Януарий является одним из важнейших святых в католическом и православном мирах. Считается, что он может выполнить любую просьбу три раза в год и в день его почтения.
В этот день было принято составлять планы на ближайшее время. Верили, что они обязательно сбудутся.
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Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.
Что нельзя делать 4 мая
- Нельзя много работать. Верили, что можно проблемы привлечь, если не экономить свои силы.
- Нельзя 4 мая совершать дорогостоящие покупки.
- Нельзя 4 мая отправляться в дальнюю дорогу. В этот день следует быть особенно осторожными с техникой и транспортом.
Приметы на 4 мая
- Если дождь 4 мая идет из высоких облаков, то земля пропитается влагой хорошо.
- Если первый гром звучит сильно и гулко, то ждать богатого урожая хлеба.
- Если мелкий дождь 4 мая идет медленно, то будет ненастье.
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