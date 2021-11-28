Выбросите их прямо сейчас: названы три вещи, которые приносят в дом бедность

Как привлечь в дом удачу / pixabay

В каждом доме есть своя энергетика, которую хозяева создают годами. Чтобы в вашей жизни не было отрицательных моментов и финансовых проблем, специалисты назвали три вещи, которые стоит немедленно выбросить.

Избавившись от этих вещей, вы привлечете положительную энергетику и неурядицу исчезнут из вашей жизни.

Чтобы в вашем доме никогда не возникали проблемы с финансами, выбросите все грязные тряпки, старый веник и другие ненужные вещи для уборки дома. Пока вы это не сделали, не стоит ожидать финансовой удачи, говорят эксперты.

Каждой хозяйке стоит проверить всю посуду. Чашки, вазы, тарелки, зеркала, стекла и даже вазоны с цветами. Если на этих вещах найдете хоть малейший скол, выбросите их немедленно. Эти накапливают в доме негативную энергию и способны привести к беде.

Специалисты советуют раз в три месяца избавляться от ненужных вещей. Старые журналы, чеки, газеты, одежда, крупы, косметика, лекарства. Все эти вещи имеют свой "срок годности". Их нужно чаще перебирать и выбрасывать. Тогда в ваш дом будет накапливаться положительной энергией.

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