Зачем 1 мая нужно встать до рассвета: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 1 мая. Все приметы и важные запреты, которые нарушать нельзя.

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Что нельзя делать 1 мая / pixabay

1 мая церковь почитает память преподобного Космы Халкидонского. В этот день почитали кукушек и наблюдали за их поведением, чтобы определить характер будущей погоды.

Верили, если кукушка залетела во двор, то быть пожару.

Обязательно 1 мая нужно было встать пораньше. Тогда весь год будет удачным.

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В этот день принято было убирать в доме, выбрасывать ненужные вещи, мыть окна и наводить порядки.

Что нельзя делать 1 мая

Нельзя 1 мая выяснять отношения ни в коем случае. Можно навредить себе и привлечь финансовые проблемы. Нельзя 1 мая плакать и кричать. Если ослушаться этого совета, неудачи будут сопровождать вас все лето. Нельзя 1 мая играть в игры. Верили, что деньги можно все потерять.

Приметы на 1 мая

Если 1 мая идет дождь, то не следует прятаться от него под зонтиком.

Если 1 мая промокли под дождем, то волосы будут расти лучше.

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