Зачем 1 мая нужно встать до рассвета: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 1 мая. Все приметы и важные запреты, которые нарушать нельзя.
1 мая церковь почитает память преподобного Космы Халкидонского. В этот день почитали кукушек и наблюдали за их поведением, чтобы определить характер будущей погоды.
Верили, если кукушка залетела во двор, то быть пожару.
Обязательно 1 мая нужно было встать пораньше. Тогда весь год будет удачным.
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В этот день принято было убирать в доме, выбрасывать ненужные вещи, мыть окна и наводить порядки.
Что нельзя делать 1 мая
- Нельзя 1 мая выяснять отношения ни в коем случае. Можно навредить себе и привлечь финансовые проблемы.
- Нельзя 1 мая плакать и кричать. Если ослушаться этого совета, неудачи будут сопровождать вас все лето.
- Нельзя 1 мая играть в игры. Верили, что деньги можно все потерять.
Приметы на 1 мая
- Если 1 мая идет дождь, то не следует прятаться от него под зонтиком.
- Если 1 мая промокли под дождем, то волосы будут расти лучше.
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