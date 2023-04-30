Зачем 2 мая утром носили вещи в церковь: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 2 мая. Все важные приметы и запреты 2 мая, которые старались не нарушать.

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Что нельзя делать 2 мая / pixabay

2 мая церковь почитает память Иоанна Ветхопещерника, хотя в народе он более известен как День Ивана Воина.

Святой считался заступником и защитником. 2 мая на Ивана было принято просить семейного счастья. Для этого вставали поутру, брали по одной вещи всех членов семьи и несли их в храм. Вещи, взятые в церковь, возвращали хозяевам. Важно было, чтобы они их тут же использовали по назначению.

Что нельзя делать 2 мая

Нельзя отказывать нищим и беспомощным. Верили, что отказ в помощи может обернуться большими проблемами. Нельзя 2 мая посещать баню. Считалось, что это может привлечь болезни. Нельзя 2 мая много и усердно трудиться, в противном случае в жизни может наступить неприятный период. Нельзя 2 мая ссорится. Любые ссоры в этот день могут перерасти в длительный и серьезный конфликт. Нельзя 2 мая планировать поездки и новые дела. Верили, что они будут обречены на провал, кроме того, приведут к большим денежным тратам. Нельзя 2 мая мерить чужую обувь. Можно притянуть к себе чужие проблемы.

Приметы на 2 мая

Если лучи солнца в этот день светят максимально ярко, то ждать солнечную погоду в ближайшие несколько дней.

Если стая птиц пролетает над головой, то стоит ждать холода.

Если солнце пронзает облака, то ждать хорошего урожая летом.

Если теплая погода в этот день, то будет холодный конец мая.

Если холодно в этот день, то конец мая теплым будет.

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